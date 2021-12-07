Мать в Казани избила ребенка на камеру из мести мужу. Ребенка изъяли

Жительница Казани снимала на видео издевательства над маленьким ребенком и публиковала ролики в социальных сетях. Судя по комментариям, которые отпускала женщина, когда ставила подножку, так она мстила отцу девочки. Видео с издевательствами опубликовал Telegram-канал Baza.

Источник фото: Baza

На опубликованных кадрах видно, что ребенок бежит, но после падает. Мать вместо того, чтобы помочь встать малышу начинает его отталкивать и пинать. Комментируя это заявлениями про мужа, который ее также избивал.

Как выяснило издание Kazanfirst, над ребенком издевалась уроженка Альметьевска, которая в данный момент проживает в столице Татарстана. Видео она записывала в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре Советского района Казани сообщили, что начали проверку после появления видео в открытом доступе.

«Семья поставлена на учет в полиции. Работают все заинтересованные социальные службы. Ситуация с ребенком на особом контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

Отдельно прокуроры намерены оценить работу органов опеки, которые допустили такое обращение с ребенком.