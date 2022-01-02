Россиянам рассказали, как избавиться от тараканов. Но в этой битве не будет конца

Тараканы могут завестись в квартире в любое время года из-за нечистоплотности хозяев. Насекомые опасны тем, что переносят болезни, но избавиться от них на долгое время вполне возможно. Специалисты посоветовали обеспечить герметичность в квартире, не забывать про генеральную уборку и не допускать протеканий воды.

Условия для тараканов

В прошлом году россиян предупреждали об активизации тараканов в многоквартирных домах в январе. В этот период у насекомых начинается период размножения, и они ищут удобные места, чтобы отложить яйца. Однако теперь специалисты не спешат обвинять сезонность в появлении тараканов. Врач-дезинфектолог Николай Дубинин объяснил «360», что без уборки и мер, направленных против насекомых, нашествия могут происходить в любое время.

«Если перестать убираться в квартире, то они появятся вне зависимости от того, какой это дом, а если ничего не предпринимать, то укоренятся и размножатся», — отметил специалист.

В зоне риска находятся те, кто живет в старом фонде, у кого в домах есть мусоропроводы, за стеной нечистоплотные соседи или же в квартире слишком много людей. Дезинфектор Алексей Меньшиков добавил, что от тараканов традиционно страдают здания, где нарушены санитарные нормы. К таким относятся общежития, гостиницы и старые частные дома.

«Если объекты будут содержаться в таком состоянии и не будет профилактических мероприятий, то можно ожидать нашествие тараканов», — добавил Меньшиков.

Избавиться от неприятных гостей

Тараканы не только вызывают чувство отвращения, но и являются переносчиками болезней. Николай Дубинин напомнил, что они могут механически загрязнять продукты и переносят на своих лапках и брюшке возбудителей кишечной палочки и инфекций. На тараканов не влияют мобильная связь и электромагнитные волны. Они устойчивы к любым излучениям, в том числе и к радиации, но предупредить их появление все же можно.

Алексей Меньшиков рассказал, что в квартире в первую очередь надо обеспечить герметичность, заделать сетками вентиляционные отверстия, отремонтировать двери и пороги. И самое главное — соблюдать чистоту и периодически проводить генеральную уборку. Николай Дубинин напомнил, что с особым вниманием надо отнестись к кухне, где скапливается жир.

«Нужно убираться за плитой, в местах протечки воды все должно отодвигаться, придется снять кухонный гарнитур и промыть все. Залежи еды на кухне тоже нельзя оставлять», — объяснил Дубинин.

Если же неприятные гости появились в квартире, то достаточно купить в магазине гель от тараканов и наносить мелкими каплями. Чтобы окончательно избавиться от насекомых, нужно тщательно обработать квартиру. Жителям придется уничтожать насекомых локально — при обработке поверхностей насекомые могут мигрировать в другую часть дома, чтобы переждать химическую атаку, и вернуться обратно, когда станет безопасно.

Если же тараканы завелись у соседей, то с соблюдением в квартире всех мер насекомые придут нескоро. Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, энтомолог Дмитрий Мусолин отметил, что в таком случае насекомые могут пробраться в дом только летом, когда окна и балконы открыты.

На какое-то время тараканы в многоквартирных домах могут исчезать — это связано с появлением новых инсектицидов. Но постепенно насекомые вырабатывают сопротивляемость ядам и возвращаются. Мусолин сравнил борьбу с тараканами с гонкой.

«Видимо, так дальше и будет продолжаться, и вряд ли кто-то победит», — заключил энтомолог.