Россиян предупредили о нашествии тараканов в феврале. Советы, как подготовиться

Россиян предупредили, что в феврале ожидается нашествие самых мерзких квартирных насекомых — тараканов. В Роспотребнадзоре уверяют, что их активизация — часть цикла размножения. Его первая часть пройдет в феврале, а вторая — летом. Предупреждение дано, осталось принять меры, чтобы тараканы не стали новыми соседями.

Предупреждение Роспотребнадзора

О нашествии тараканов предупредила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева, передает радио Sputnik. По ее словам, насекомым нужны места с водой, чтобы они отложили свои яйца. Они развиваются примерно три месяца, в зависимости от температуры.

Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом Светлана Рославцева.

Доцент кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, энтомолог Дмитрий Мусолин в беседе с «360» не согласился с тем, что именно в феврале будет нашествие тараканов. Специалиста смутило, что в Роспотребнадзоре говорят о масштабе проблемы. По мнению Мусолина, никаких общих предпосылок для нашествия нет, поэтому заявление ведомства странное. Однако локальные проблемы возможны.

Собеседник «360» добавил, что вне зависимости от сроков прихода в квартиры россиян тараканы представляют опасность. Эти насекомые живут в невидимых для человека местах в квартире, где есть мусор. Они питаются отходами, там же погибают и остаются.

Опасность есть, потому что они живут в таких скрытых местах в квартире, где мусор, питаются отходами, погибают там же, это все остается. Это воздействует на человека. Они и разносят, и есть погибшие насекомые — все это неполезно и канцерогенно. В квартирах опасность есть такая Дмитрий Мусолин.

То есть мусор, гниющие пищевые остатки прилипают к их лапкам, а потом тараканы бегут к еде — вне зависимости от степени ее свежести. Ведь им все равно, что и где есть.

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Проблемы с тараканами в квартирах россиян не было уже много лет, потому что начали применяться новые средства защиты от насекомых. Люди стали чище жить, чаще делать ремонт, уменьшилась доля коммунальных квартир и общежитий. Однако тараканы умеют приспосабливаться, поэтому спустя многие годы они смогли привыкнуть к химии и новым материалам, с помощью которых с ними боролись. Мусолин добавил, что в последние годы в городах тараканов стало больше.

Подготовка к нашествию

Почему приходят тараканы

Для этого есть много причин. Например, у вас много вкусной еды. Если вы кушаете за компьютером бутерброд, то тараканы будут довольствоваться малым — крошками. А еще им достаточно открытых мусорных пакетов или гречки, рассыпанной в кухонном ящике. Вторая причина — большое количество доступной воды. Так что лужи у раковины и протекающая кабина душа придутся кстати.

Другая причина может находиться в соседней квартире, где много еды и воды. Если не удалось договориться, достаточно загерметизировать собственное жилище: устранить щели и трещины.

Тараканы довольно мобильные насекомые. То есть ползти они могут не только от соседа снизу, но и из подвала.

Как защититься от тараканов?

Существуют как профессиональные, так и народные советы. Например, борная кислота. Она для тараканов — сильнейший яд. Попадая в пищеварительный тракт насекомого, она поражает его нервную систему. Таракана парализует, и он погибает от удушья. Лучше всего использовать борную кислоту в порошке, чтобы рассыпать по тараканьим путям: вдоль плинтусов, у мест водопоя (туалет, раковина, душ).

Если у вас есть время и вы любите делать все красиво, то сделайте для тараканов вкусную приманку: смешайте картофельное пюре, яичный желток, сахар или муку с борной кислотой и скатайте из этой массы шарики. Разложите их везде, где бегают вредители.

Также можно использовать нашатырный спирт (обработать тараканьи пути) или выгнать насекомых с помощью вымораживания (зимой открыть окно на сутки, чтобы температура, например на кухне, упала до -10 градусов), ведь тараканы не терпят морозов.

Из профессиональных методов самый действенный — заказать дезинфектора. Специалисты помогут на несколько лет избавиться от вредителей, но, естественно, попросят за это деньги. Пятилетняя гарантия, что тараканы не придут, обойдется примерно в шесть тысяч рублей.

Если не хочется тратить деньги, то можно использовать более бюджетный вариант. Например, купить ловушки. Этот метод не очень эффективен, потому что не гарантирует долгосрочного избавления от тараканов. Они все так же продолжат приходить, но большая часть будет попадать в ловушки, которые вы расставите, скорее всего, на кухне, в ванной и туалете.

Куда тараканы не придут

Есть четыре самых важных правила, чтобы ваш дом был неинтересен тараканам. Первое: поддерживайте дома порядок. Необходимо регулярно наводить чистоту в квартире, хранить еду в герметичной посуде, убирать крошки со стола и следить за местами, где едят домашние животные.

Второе: как можно чаще выносите мусор. Не стоит держать ведра в шкафчике под раковиной и хранить мусор до тех пор, когда из пакета начнет выпадать пустая коробка от молока. Также не стоит складировать мешки у входной двери.

Третье: устраняйте течи. Если без еды тараканы могут жить неделями, то без воды — меньше суток. Протирайте места, где скапливается вода.

Четвертое и последнее: заделывайте трещины. Ваши соседи могут не отличаться чистоплотностью, поэтому позаботьтесь о неприступности вашей квартиры. Осмотрите стены, потолок и углы. Если трещины есть — зашпаклюйте их или хотя бы чем-то заклейте. Также важно заделать вентиляционные отверстия, ведь это концы туннеля, по которому перемещаются тараканы.