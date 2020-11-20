Сотни рыбаков принесли из моря болезнь, которая их обезобразила. Похоже, они встретились с невидимым монстром

Несколько сотен рыбаков подхватили неизвестную заразу в море у берегов Сенегала. На лицах и руках людей появляются волдыри, губы и носы распухают и покрываются струпьями. Все это сопровождается зудом и лихорадкой. Что это за болезнь, как ее лечить и страдают ли от нее морские обитатели, никто из медиков пока не знает. Эколог считает, что болезнь могли вызвать невидимые глазу морские монстры — плотоядные бактерии.

По разным данным, от 200 до 500 рыбаков заразились неизвестной болезнью в Сенегале. Большинство из них выходили на промысел из порта города Тиарое, расположенного в пригороде Дакара, пишет газета Le Soleil. Выглядят заболевшие жутковато: их покрытые гнойниками лица и руки отекают, губы и носы опухли и потрескались от струпьев. По словам людей, они ощущают боль, сильный зуд и резь в глазах. У многих возникает похожее на фурункулы высыпание в паху, а болезнь сопровождается лихорадкой.

«Когда начался зуд, я соскребал прыщи, и у меня возникали нарывы все больше и больше. Тогда я решил лечь в больницу. Я был удивлен, обнаружив, что не только все члены моего экипажа были заражены, но и другие рыбаки также пострадали», — рассказал один из моряков.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. В Тиарое рыбачат жители разных окрестных городков. Но все они уверены, что подхватили заразу в море. Фермеры, не контактирующие с водой, не заболели, да и члены семей пациентов остались здоровыми, что говорит о том, что по воздуху она не передается. Но что это за болезнь и как ее лечить, местные медики пока не понимают. Из-за этого в рыбацких поселках нарастает паника.

«Когда я почувствовал зуд и появились прыщи на моем лице, я запаниковал и пришел сюда, чтобы получить лечение. У меня резь в глазах и даже мои гениталии пострадали. Повсюду прыщи, мои губы треснули и покрылись струпьями. Я не понимаю, с чем это связано», — приводит портал Sud Quotidien слова одного из-заболевших.

Сброс химикатов

По мнению моряков, очаг заразы может находиться в море между городами Мбур, Рюфиск и Баргны, в районе, называемом Гоорг. Еще 10 дней назад жители Рюфиска, пишет новостной телеблог Dakaractu, сообщали властям о появлении первых пациентов. Но те отнеслись к предупреждению без должного внимания.

После роста заболеваемости экологическая жандармерия начала патрулирование пляжей, чтобы предупреждать рыбаков и купальщиков об опасности. Источником загрязнения, вызвавшим вспышку, могут быть ядовитые химикаты, сброшенные в море с лодки, уверены моряки. Представители Министерства рыболовства эту информацию пока не подтвердили.

«Давайте не будем слишком торопиться. Не следует обвинять де-факто какую-то лодку. Вы знаете, что неподалеку есть добыча циркона. Есть предприятия химической промышленности. Не забывайте о нефтедобыче в открытом море. Все это могло способствовать загрязнению», — сказал представитель ведомства.

Губернатор Дакара запретил людям выходить в море, пока врачи не установят источник болезни. Морской промысел — основной способ заработка тысяч сенегальцев. А страна является крупным экспортером рыбы и рыбной муки в страны Евросоюза.

Бактерии или загрязнение?

Волдыри на коже пациентов похожи на те, что возникают при поражении некротическим фасциитом — плотоядными бактериями, проникающими в организм через кожу, рассказал «360» профессиональный эколог Георгий Каваносян. Крупная вспышка этой инфекции произошла в 2019 году в американском Делавэре. Раньше эти бактерии жили преимущественно в Мексиканском заливе, но постепенно расширили ареал обитания.

«Вполне возможно, они „переплыли“ Атлантику и попали на западное побережье Африки, в Сенегал. Эти бактерии атакуют не только кожный покров, но и проникают в кровь, ткани, вызывают гнойные бляшки, некрозы вплоть до ампутации конечностей. А в отдельных случаях могут привести к смерти», — добавил Каваносян.

Употреблять в пищу рыбу, рыбную муку и морепродукты, пораженные некротическим фасциитом, нельзя, подчеркнул эксперт. Поэтому опасения моряков вполне справедливы. Однако схожую клиническую картину может вызвать и загрязнение воды некоторыми химическими соединениями.