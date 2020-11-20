Неизвестная болезнь «из моря» поразила более 100 рыбаков Сенегала. Видео

Свыше сотни рыбаков, выходивших на промысел в районе между сенегальскими портовыми городами Рюфиск и Мбур, заразились неизвестной болезнью, которая проявляется в кожных высыпаниях, струпьях и систематическом зуде.

По данным местного издания Dacar Actu, предполагается, что источник болезни находится в открытом море. Больных госпитализируют на территории стадиона «Галанду Диуф» в Рюфиске. Туда же приезжают пациенты и из других регионов.

О появлении заболевания власти были предупреждены еще десять дней назад. Общественники утверждают, что ничего сделано не было.

«Ситуация очень серьезная. По нашим данным, именно вода в открытом море является источником этой загадочной болезни. Он находится между Мбуром и Руфиском, потому что здесь, в Руфиске, заражены только те рыбаки, которым приходилось часто посещать этот сектор. Вчера вечером было выявлено несколько новых случаев заражения, и следующие часы могут быть решающими», — сообщил активист Пьер Мбула изданию.

Причины появления заболевания пока неизвестны.