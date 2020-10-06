Из «Холостяка» в ДТП на Кутузовском. Что известно об аварии с «бывшей невестой» Крида

Поздним вечером 5 октября на Кутузовском проспекте Gеlаndеwаgеn сбил насмерть человека. За рулем, предположительно, находилась финалистка шоу «Холостяк» с Егором Кридом Виктория Короткова. Погибшим оказался безработный мужчина.

ДТП на Кутузовском

Примерно в 23:00 в понедельник на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Он перебегал шоссе в неположенном месте.

Погибший — Александр Новиков 1981 года рождения. По словам очевидца Марии Слугиной, от мужчины «живого места не осталось». После того как Новиков попал под колеса иномарки, его отбросило на встречку — под автомобиль Jaguar, за рулем которого находился директор фирмы «Габитус», передает РЕН ТВ.

Источник «360» в правоохранительных органах подтвердил, что за рулем машины была Виктория Рожнова 1995 года рождения, уроженка Калининграда. Рожнова — это фамилия бывшего мужа Коротковой Михаила Рожнова, с которым она была в браке три года. Видимо, девушка еще не вернула себе прошлую фамилию. Сходится и город, ведь Короткова приехала в Москву как раз из Калининграда.

На видео ниже показан момент ДТП. Видимо, девушка ехала либо по выделенной полосе, либо по встречной, так как в момент аварии она оказалась на встречке. Возможно, она пыталась избежать столкновения, поэтому сместилась на другую полосу.

После аварии, по данным сайта kp.ru, Короткова долго не могла осознать, что сбила человека. Когда понимание пришло, у нее началась истерика и она не смогла ответить на вопросы полиции. Именно поэтому ее отправили в больницу, сообщил РЕН ТВ. Врачи выяснили, что у девушки травмы головы и ног. Ее забрали из медицинского учреждения на автомобиле ДТП.

В момент аварии Короткова была трезва, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Короткова из «Холостяка»

Короткова прославилась после участия в шоу «Холостяк» на ТНТ, в котором боролась за сердце Егора Крида. Девушке удалось очаровать певца, но до победы не дошло — ее опередила Дарья Клюкина.

Тем не менее девушке удалось прославиться. Сейчас на Instagram Коротковой подписаны более 850 тысяч человек. Сейчас Короткова является моделью у известного дизайнера одежды Александра Терехова.

Автомобиль Gelandewagen — не ее. «360» узнал, что дорогая иномарка принадлежит бизнесмену и другу Коротковой Рагиму Шамшилову. Он признался, что одолжил знакомой машину, потому что ее собственная сломалась. При этом после аварии ему никто не звонил из ГИБДД или полиции. По информации Telegram-канала «Медиакиллер», Коротковой приписывают роман с Шамшиловым.

По данным РЕН ТВ, у владельца машины есть три неоплаченных штрафа на сумму 2,5 тысячи рублей.

Что известно о погибшем

В разговоре с «360» мать погибшего Людмила Новикова рассказала, что ее сын очень много пил и не работал с 2015 года. По ее словам, у него был алкоголизм, который проявился на фоне развода с женой. Это как раз случилось в 2015 году.

Он ушел часа в четыре. Он все время уходил, он пил. У него хронический алкоголизм. Он с 2015 года не работает, я его содержала. У него семья была, все было хорошо. У него сын, 17 лет будет. Он развелся и не мог пережить — запил Людмила Новикова.

Погибший Александр Новиков / «Одноклассники»

По словам Новиковой, ее сына никогда не привлекали к уголовной ответственности. Она отметила, что неоднократно предлагала ему лечиться от алкоголизма, но он отказывался.

Женщина добавила, что Новикова сбили за 150 метров от пешеходного перехода. По ее словам, у сидевшей за рулем иномарки девушки якобы не было прав.

Как сказала мать погибшего, у него не было работы с 2015 года. По информации РЕН ТВ, раньше Новиков работал в концертно-развлекательном центре на Арбате.