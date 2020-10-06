Финалистка шоу «Холостяк» могла быть за рулем «Гелендвагена», сбившего человека на Кутузовском проспекте

ДТП произошло в районе 23:00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу, пишут Telegram-каналы.

«Девушка на своем „Гелендвагене“ не заметила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте», — сказано в сообщении Baza.

Появилось видео с места аварии. В сообщении «112» сказано, что мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В своем Instagram девушка в понедельник вечером выложила stories, в котором она колесит по городу на машине.