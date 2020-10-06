06 октября 2020, 00:30
Финалистка шоу «Холостяк» могла быть за рулем «Гелендвагена», сбившего человека на Кутузовском проспекте
Финалистка известного шоу «Холостяк» Виктория Короткова могла быть за рулем «Гелендвагена», который сбил насмерть человека на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет Baza. Пешеход перебегал оживленное шоссе в неположенном месте.
ДТП произошло в районе 23:00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу, пишут Telegram-каналы.
«Девушка на своем „Гелендвагене“ не заметила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте», — сказано в сообщении Baza.
Появилось видео с места аварии. В сообщении «112» сказано, что мужчина скончался до приезда скорой помощи.
В своем Instagram девушка в понедельник вечером выложила stories, в котором она колесит по городу на машине.