США признались в создании «IT-армии Украины». Но бояться ее не стоит

США признались в создании «IT-армии Украины» для нанесения кибератак по российской инфраструктуре. Информационные технологии в наступательных целях могут быть страшнее бомбардировок. Однако действия украинской стороны почти не наносят вреда. По мнению специалистов в кибербезопасности, украинские хакеры слабо оснащены и способны только вызвать утечку паролей.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США и их союзники применяют информационные технологии для атаки и признаются в создании «IT-армии Украины» для наступления на российскую инфраструктуру.

По его словам, российская делегация напомнила на третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что именно Штаты и их сателлиты используют ИКТ для атак.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских рассказал, что хакеры с Украины, из США и Грузии совершают кибератаки на государственные органы, хранилища данных россиян и иностранцев. В этом замешаны 22 хакерские группировки — наиболее известные «IT-Армия Украины», американская GhostClan, грузинская GNG и польская Squad303.

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При этом глава американского киберкомандования и директор агентства национальной безопасности Пол Накасоне заявил, что армейские хакеры США провели «наступательные операции», поддержав Украину.

Противостоять атакам

В интернет-пространстве также ведутся боевые действия. По мнению политолога, а также американиста Дмитрия Дробницкого, сейчас информационные технологии позволяют осуществлять атаки, которые могут быть страшнее бомбардировок.

«Представьте себе отключение зимой крупного города из-за хакерской атаки. Кибервойна может быть в информационных ресурсах и киберресурсах», — отметил Дробницкий.

По его словам, так называемая «IT-армия Украины» использовалась и раньше. Пока компания Meta* работала на территории России, весь русскоязычный контент проходил модерацию на Украине.

«Информационная среда будет средой освоения, конкуренции и войны», — добавил Дробницкий.

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Но атаки украинских хакеров не наносят существенного ущерба. Президент «Консорциума Инфорус», известный российский эксперт в области конкурентной разведки Андрей Масалович объяснил «360», что инфовойска и кибервойска появились на Украине при поддержке американских и британских инструкторов. Так называемая «IT-армия Украины» слабо оснащена, а ее атаки не представляют серьезной угрозы.

Их атаки — это подмена первой страницы сайта, которую можно вернуть за 30 минут, и многочисленные утечки паролей и взломы. Действия с российской стороны профессиональны, а то, что делает Украина, напоминает детский сад Андрей Масалович.

Но Россия может противостоять этим атакам. По словам Масаловича, на территории страны действуют центры, которые защищают ее финансовую и критическую инфраструктуры. Они собирают информацию о кибератаках и выдают планы защиты.

Другой способ обезопасить себя — использовать оборонительное кибероружие. К ним относятся сканеры, которые проверяют готовность и стойкость систем, объяснил Масалович. Для защиты специалисты также ведут разведывательную и исследовательскую деятельность, которая позволяет предусмотреть возможные атаки.

* Корпорация Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.