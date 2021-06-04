Видео «голой» съемки на балконе в Дубае выставят на торги. Сколько принесет «история на хайпе»?

Скандал с голой фотосессией на балконе отеля в Дубае получил продолжение. Финансист и галерист Виталий Гречин решил пустить с молотка откровенное видео, на котором девушки готовятся к съемкам. Эксперты уверены: хайп только подогреет стоимость кадров.

Продолжительность ролика составила всего 26 секунд, сообщила газета Daily Star. Его выставят на онлайн-аукцион NFT и отправят «тому, кто больше заплатит».

Выручку от продажи видео Гречин намерен пустить на компенсацию «грабительских» штрафов и судебных издержек, которые финансисту пришлось заплатить за освобождение девушек, его самого и россиянина Алексея Концова. Затраты, по словам мужчины, составили около 500 тысяч долларов.

«Никто не видел этого высококачественного видео, которое ясно показывает непосредственные события, приведшие к фотосессии», — пояснил Гречин.

Он заметил, что в съемке участвовали представительницы самых разных профессий, в том числе банкир, художник, музыкант и учитель.

Победитель получает все

Видео будет принадлежать «победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению».

Директор галереи живописи «Альбион» Алексей Зайцев в беседе с «360» подчеркнул, что купить и продать можно практически все что угодно.

«Покупать вполне могут. <…> Скандальность подогревает [стоимость]. Один из драйвов таких продаж», — сказал он.

На вопрос о правах владельца ролика Зайцев однозначно ответить затруднился. По его словам, все зависит от того, какое именно правообладание предусмотрено.

«Есть авторское право не имущественное, которое остается за тем, кто это снял. А есть имущественное, которое подразумевает возможность использования, тиражирования, издания, продажи и перепродажи. Надо смотреть, что вкладывается в этот лот», — уточнил специалист.

Сумма может быть астрономической

С ним согласился и юрист широкого профиля, руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов. Авторские права, напомнил он, передаются именно в том объеме, который указан в договоре. Если речь идет про исключительные, то в таком случае покупатель сможет распоряжаться роликом: «показывать, демонстрировать, воспроизводить и так далее».

«Другой момент — давали ли согласие эти самые девушки? Если подобного согласия не дано, то здесь уходит в противоречие с правом, например, человека на изображение», — подчеркнул эксперт.

По его словам, попавшие на видео девушки, скорее всего, смогут запретить публикацию кадров. Но тут все тоже зависит от оформления бумаг.

Аукционист и эксперт аукционного дома «Антиквариум» Ксения Павлова призналась, что в своей практике с подобными случаями никогда не сталкивалась.

«[Скандал] прямо пропорционален стоимости. Цена может вырасти в разы. История на хайпе, поэтому может <…> дойти до астрономической суммы», — пояснила она.

Получивший от владельца права победитель торгов, добавила Павлова, сможет использовать и размещать ролик по своему усмотрению. Однако если девушки не давали своего согласия, то распространять кадры неправильно.

Украинские СМИ назвали киевлянина Виталия Гречина любителем женщин. Мужчина успел пожить в нескольких странах, занимался инвестированием и продюсированием эротического контента. Скандальный снимок на балконе отеля он назвал искусством и категорически отрицал, что фотография имеет какое-либо отношение к порнографии.