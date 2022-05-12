Чем для людей в беде важна гумпомощь от Подмосковья: истории из Донбасса

Подмосковье откликнулось на беду Донбасса: регион постоянно собирает гуманитарную помощь для людей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что равнодушным не остался никто — все внесли посильную лепту. На освобожденных территориях на добро отвечают радушием, а машины с гуманитарными грузами встречают флагами.

В каждом населенном пункте гуманитарной помощи искренне радуются. На раздаче всегда людно, рассказал водитель фуры Валерий на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в распределительном центре в Домодедове.

«Делаем нужное, хорошее дело. Сложностей много. <…> Дорога сложная, тяжелая. Нормально все проходит. Были в Ясиноватой, раздавали [гуманитарную помощь] прямо из машины. Собралось людей очень много», — отметил мужчина.

Люди встречают везде. И в каждом поселке, деревне взрослые и дети выбегают с флагами, кричат, приветствуют. Конфеты покупаем, из дома передаем Валерий водитель фуры.

Дети, добавил Валерий, иногда прибегают к водителям, которые остановились по пути отдохнуть — зайти в магазин или выпить кофе.

Источник фото: телеканал «360»

«Я выгружался 8 мая, нас три машины пришло сразу. <…> Дети разных возрастов выходят прямо на проезжую часть. <…> В магазинах останавливаемся кофе попить или что — они прибегают», — заметил водитель, добавив, что мальчиков и девочек всегда чем-то угощают.

Сам Валерий родом из Новочеркасска, но давно работает в Москве — колесит по подмосковным дорогам.

Когда дети просят хлеб

Гуманитарная помощь в Донбассе нужна. Собранные в Московской области грузы в ДНР и ЛНР востребованы.

«Все, что ребята здесь собирают, там востребовано — очевидный факт. Будем дальше помогать», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В подтверждение его слов недавно приехавшая из Рубежного Галина Дворецкая вспомнила, как прятавшиеся в убежищах люди не могли накормить даже детей.

«Вы знаете, очень большое доброе дело вы делаете. <…> Без слез не сказать: ребенок подходит к тебе и просит кушать — а дать нечего. И ему два года, он подходит и говорит: „Дай хлеба“. Хлеба нет ни у кого», — пояснила беженка.

Подошел один человек попозже, говорит — есть хлеб. Надо было видеть танец ребенка, его крики, когда он кричал: «Хлебушек, хлебушек, хлебушек!» Галина Дворецкая жительница Рубежного.

Дворецкая поблагодарила Андрея Воробьева и команду губернатора Подмосковья за помощь мирным жителям Донбасса.

«Большое спасибо вам, что отнеслись к нашей беде по-доброму, помогаете. <…> Большое всем спасибо всем россиянам — за то, что не бросили нас», — сказала женщина.

Часть продуктов — в новинку

Масштабы гуманитарной поддержки Донбасса, отметила волонтер Екатерина Скорикова, впечатляют.

«Понимаю, насколько это важно — помогать. Тем более, там люди с февраля сидели в подвалах, убежищах, без еды и воды», — подчеркнула она.

Слова благодарности идут отовсюду — и от беженцев, которые приехали в Московскую область, и от оставшихся на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Некоторые признаются, что часть продуктов из гуманитарных наборов — в новинку.

Рассказывают, что такую колбасу никогда не ели. Есть семья в Мариуполе: более 40 километров шли за гуманитарной помощью и какими счастливыми были, когда ее получили Екатерина Скорикова волонтер.

В помощи Донбасс нуждается остро. Волонтер отметила, что откликнулись на зов взрослые, дети, дома культуры, учреждения спорта и множество других организаций.

Источник фото: телеканал «360»

«Все несут необходимую помощь, потому что сейчас остро стоит вопрос на освобожденных территориях», — объяснила Скорикова.

Города, добавила она, начинают возвращаться к жизни, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, в том числе и «Точками-У».

Все начинается с разговора

Стремление жителей Подмосковья помогать Донбассу еще больше укрепила акция «Доброе дело». Губернатор Московской области подчеркнул, что идею устроить ее во всех школах поддержали дети.

Мы здесь сегодня, чтобы сказать слова благодарности и педагогам, и ученикам. Ведь прежде чем акцию реализовали, был разговор на кухне, в кругу близких людей Андрей Воробьев губернатор Московской области.

«Сейчас День Победы прошел — настоящий праздник, который все разделяют, понимают, какой это священный день. Так и с этой акцией получилось. У нас нет школы, которая бы не участвовала, нет самой дальней территории или прилегающей, которая бы не внесла лепту», — заметил Андрей Воробьев.

Из региона в Мариуполь также отправили мобильные водовозки. Вопрос с водой, пояснил глава Московской области, очень актуальный.

Источник фото: телеканал «360»

«Большой спрос не только в Мариуполе, но и на прилегающих территориях — в Новоазовском, Тельмановском районах. Нужна сейчас — главный запрос, нужна всем и всегда — без нее никак», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Донбасс, заметил он, нуждается во многом — от продуктов питания до канцелярских товаров. Помогать Подмосковье не прекратит, а потребности жителей освобожденных территорий обязательно учтут.

«Люди, которые там жили, лучше знают», — заключил губернатор Московской области.