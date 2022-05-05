Никто не остался в стороне. «Доброе дело» сплотило семьи Подмосковья для помощи Донбассу

Подмосковье в рамках акции «Доброе дело» отправила в Донбасс тысячи тонн гуманитарной помощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik подчеркнул, что главное в этом процессе — единение людей.

Глава региона заметил, что помощь может быть разной, но важную роль играет именно совместное стремление сделать добро.

«Самое главное — даже не тысячи тонн, которые мы собрали. Самое главное — единение ребят, школьников, семей. У нас нет ни одной школы, которая бы осталась в стороне, где бы не обсуждалась тема возможности помощи», — сказал Андрей Воробьев.

Мы с вами говорили — она самая разная. Кто-то добрый рисунок сделал, кто-то привез много продуктов. Важна консолидация, чувство, что помогаешь тому, кто в этом очень нуждается, кто в беде, тяжелой ситуации Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Задачей подмосковных властей было доставить все собранное до адресатов. География помощи оказалась разной. Сначала она затронула пять населенных пунктов — Донецк и его окрестности.

«Сейчас поехали гораздо дальше — и Мариуполь, и Тельмановский район, и Новоазовский. Туда, где еще недавно шли бои. Люди нуждаются в помощи, внимании, и мы благодаря разным гуманитарным коридорам доставляем туда то, что нужно», — пояснил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев поблагодарил семьи и детей, которые были в авангарде «Доброго дела». Акцию глава Подмосковья назвал такой же успешной, как и «Лес Победы».

Все, что мы делаем в канун Дня Победы, для нас имеет определяющее значение. Это и позволяет говорить, насколько сплоченная наша страна, насколько мы единая нация. Из этих фрагментов, мне кажется, и состоит мощь нашей страны Андрей Воробьев.

«В наших сердцах и головах то, что делали наши родители, бабушки и дедушки, когда был фронт, когда была Великая Отечественная война. Мы восхищались тем, как дети, ребята — и стар и млад — работали в тылу, каждый делал свой вклад. Кто-то шил варежки, кто-то тащил снаряды. Я считаю, все это имеет принципиально важное значение», — заметил губернатор Московской области.

В минувшие выходные, напомнил он, из Подмосковья в Донбасс отправили пять мобильных водовозок.

«Воды из Москвы или приграничных территорий не навозишься. Поэтому задачу решали с местными властями», — заключил Андрей Воробьев.