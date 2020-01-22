Истерика вокруг Второй мировой. Польша собирает штаб, чтобы спорить с Путиным

Польское правительство опасается выступления Путина в Израиле, где сегодня открывают Международный форум памяти жертв холокоста. В кризисный штаб при администрации вошли историки и эксперты, которые должны будут искать ошибки в речи российского президента. И, видимо, возражать ему.

Политолог из Германии Александр Рар в разговоре с «360» отметил, что тема Второй мировой войны очень болезненная для Варшавы — вплоть до истерики.

«Очень похоже на Польшу. Там истерика просто невероятная по поводу истории начала Второй мировой войны. Варшава хочет всеми методами убедить Евросоюз принять свою точку зрения, что Польша — одна из главных жертв гитлеровской и сталинской политики», — заявил Рар.

В такой постановке вопроса руководство страны видит выгоду для себя — больше внимания к государству и, возможно, даже больше защиты со стороны НАТО. При этом не все европейцы поддерживают истерику Варшавы. Скорее, ее саму считают взрывоопасной. В Европе осуждают пакт Гитлера и Сталина, но также знают, что предшествовал этому раздел Чехословакии, в котором приняла участие Польша. Поэтому ей будет очень сложно показать себя одной из главных жертв войны, считает Рар, но пытаться она будет.

Варшава очень обеспокоена. Она не ожидала, что из уст высшего руководства РФ последуют даже не оправдания или нападки, а правда, документы, факты. Многие занервничали, какие документы российская сторона предъявит в Израиле, что еще там скажут и как это повлияет на общую политику Александр Рар политолог.

Политолог думает, что Польша всячески попытается испортить России праздник 75-летия освобождения Европы от фашизма. Но ей это не удастся, так как главные игроки — Англия, Франция, Германия, США — заинтересованы поехать на юбилей в Москву, и Польша вряд ли сможет уговорить их поступить иначе.

При этом в данной ситуации Польша виновата сама, считает Рар. Он напомнил, что польского президента приглашали в Израиль на мероприятие. Но он отказался, так как ему не дали слова, а просто хотели обеспечить присутствие. По мнению Рара, это вызвало личную обиду на всех, не только на Москву.

Не знаю, что Владимир Путин будет говорить на грустном юбилее холокоста в Иерусалиме. Но мне кажется, что глава РФ не сойдет на уровень перепалки с польскими коллегами. Уверен, что Путин найдет нужные слова и будет обращаться не по мелочам к полякам, а ко всему мировому сообществу с важными вещами Александр Рар политолог.

На форуме, приуроченном к 75-й годовщине освобождения заключенных фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, ожидают выступления представителей стран-участниц антигитлеровской коалиции. От России с речью выступит Владимир Путин, от Штатов — вице-президент Майкл Пенс, от Великобритрании — принц Чарльз, от Франции — Эммануэль Макрон.