МИД Польши: Красная армия не принесла полякам свободы
75 лет назад Красная армия освободила Варшаву от нацистов. МИД Польши заявил, что уважает подвиги красноармейцев, но освобождение от оккупации не дало полякам свободы. Об этом ведомство написало в своем аккаунте в Twitter.
«В 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам», — говорится в сообщении.
17 января помечено в календаре как день освобождения Варшавы во время Варшавско-Познанской наступательной операции. При этом годовщина освобождения от немецкой оккупации не является государственным праздником страны.
Герой России Алексей Ботян, который руководил операцией по спасению Кракова от нацистов, возмутился политикой страны и назвал ее неуважением к памяти солдат.
Также он добавил, что СССР оказал Польше неоценимую помощь в сохранении культурного наследия и возрождении каждой отрасли народного хозяйства.