Писатель признался, что к нему много раз обращались люди с просьбой об экранизации произведений. Но до серьезных переговоров дело не доходило. Когда на Сапковского вышел Netflix, было ощущение, что снова все завершится переговорами.

«Я потерял надежду, и переубедить меня тогда было непросто», — рассказал писатель.

Он пояснил, что изначально у предложения Netflix был деловой характер, а представители компании, с которыми писатель общался, «оказались очень понимающими». В результате причин ответить отказом не нашлось.

Анджей Сапковский работал над сериалом по его книге в качестве консультанта. По его словам, он старался не вмешиваться в работу сценаристов и съемочной группы, так как искренне верит в свободу творчества. Навязывание собственного взгляда — не его принцип. Писатель попросил, чтобы его мнением интересовались лишь в случае крайней необходимости. Он объяснил это элементарной ленью: не любит долго или усердно работать.

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Сериал, где главную роль сыграл Генри Кавилл, Сапковский обсуждать отказался. Если бы стал расхваливать, то это выглядело «неприлично», ведь имя Анджея указано в титрах. Если бы стал ругать, то мог «выставить себя идиотом». Автор книг о Геральте из Ривии признался, что во время творческого процесса не визуализирует героев и сцены.

Верьте или нет, когда я пишу, то никаких картинок не вижу. Для меня это не визуальный процесс. Я вижу лишь буквы и работаю только с ними Анджей Сапковский

Также Анджей Сапковский отказался комментировать будущие сезоны сериала. Он не захотел завышать ожидания поклонников «Ведьмака», но не исключил, что зрителей что-то может приятно удивить. Не стал писатель сравнивать сезон сериала с видеоиграми, основанными на той же придуманной им вселенной. Во взрослом возрасте Сапковский играл лишь в покер и бридж, а современная гейм-индустрия ему неинтересна и непонятна. Любимое развлечение писателя — книги.

«В любом случае, сравнивать сериалы и видеоигры, причем любые — невозможно. Они слишком разные — в том, как создаются, в своем подходе, в своей сути. Вы же не станете сравнивать спагетти карбонара с велосипедом? Хотя и у того, и у другого есть и плюсы, и минусы», — подчеркнул Анджей Сапковский.

В конце 2019 и начале 2020 года сериал «Ведьмак» стал самым просматриваемым среди оригинальных проектов стрим-сервиса. Первый сезон увидели примерно 76 миллионов пользователей, а это чуть меньше половины подписчиков сервиса.

На экран вышло восемь серий, в которых рассказана история ведьмака Геральта. Это мутант, который убивает чудовищ (не бесплатно, конечно): оборотней, болотных чудищ и другой не слишком приятной нечистисти. У него есть лошадь Плотва и желание сделать мир чище. В истории важную роль играет проданная отцом в услужение колдунье девушка Иеннифэр и наследница королевства Цинтра, которую зовут Цири.