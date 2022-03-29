Интернет в режиме сбережения. Безлимитная связь в России оказалась не бесконечной

Минцифры рекомендовало отказаться от безлимитных тарифов в мобильном интернете. Большинство операторов готовы пойти на эти меры. Однако эксперты отмечают, что мобильный интернет никогда не был действительно безлимитным. И ограничение привычного объема трафика вызовет серьезное недовольство пользователей.

Ограничить интернет

Российские операторы мобильной связи получили рекомендации от Минцифры исключить неограниченное потребление трафика, а также ввести ограничения на безлимитных тарифах. Кроме того, было предложено сбалансировать объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов абонентов.

В ведомстве уточнили, что в условиях санкционного давления иностранное оборудование, запчасти к нему и программное обеспечение недоступны. Следование рекомендациям министерства поможет равномерно распределить нагрузку, а также обеспечить нормальную и устойчивую работу инфраструктуры и сетей связи.

В «МегаФоне» рекомендации Минцифры назвали рациональными и своевременными. Тele2 подтвердила, что сейчас уже есть сложности с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования. По мнению оператора, это может привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей. Представитель МТС отметил, что ограничение трафика позволит получить необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета, сообщил РБК.

Условный безлимит

Координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев рассказал «360», что безлимит в буквальном его понимании — это, скорее, рекламное предложение. Пользователи все же потребляют некий лимитированный объем трафика, пусть даже и очень большой. Обычно они смотрят видео в прямом эфире — это, наверное, самая нагруженная статья в мобильном трафике, также люди играют в онлайн-игры на своих мобильных устройствах. Что же касается аудио и загрузки тех или иных сайтов, то тут по сравнению с видео трафик небольшой.

«Предыдущие исследования показывают, что такого гигантского безлимита — я еще раз подчеркну — в буквальном смысле, конечно, для подавляющего большинства пользователей не бывает. Вопрос в том, какие ограничения по трафику мы увидим в тарифных планах для пользователей. Если мы столкнемся с ситуацией, что пользователь будет встречаться с ограничением и вынужден будет каким-то образом ограничить свой привычный объем трафика, за который он готов платить, то это вызовет недовольство», — отметил Парфентьев.

Аналитик признался, что пока невозможно сказать, ждать ли ограничения и для локальных компьютерных сетей. Пока есть лишь информация о возможных проблемах, о которых заявили мобильные операторы. От операторов цифровой связи таких сообщений пока не поступало.

«При этом я не очень понял смысл нынешних заявлений: оборудование или работает, или не работает. Если оно технически способно прокачивать определенный объем трафика, значит, оно его будет прокачивать. Если оно перестает работать, значит, оно перестает работать. Соответственно, мощности не мешают», — сказал Урван Парфентьев.

Пора экономно расходовать трафик

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в разговоре с «360» отметил, что до интернета по карточкам, как это было в конце 90-х и начале 2000-х, дойдет вряд ли, однако нужно понимать напряженность нынешней ситуации. Безлимит — это всегда нагрузка на технику, на импортное оборудование, для которого, скорее всего, уже не поступят запасные части.

«Вопрос: нужно ли рисковать с нагрузкой, чтобы потом оказаться без связи? Так что это не каприз и не чьи-то инсинуации. Это определенная дальновидность, и абонентам нужно понимать, где мы сейчас находимся. Даже в жизненно важных отраслях у нас уже надежды на замены в оборудовании практически пока что и нет. Так что началось все с McDonald’s, а закончится тем, что будут стараться целые отрасли затормозить в России. Это не поиски врагов, это просто реальность, которую сегодня мы видим», — пояснил Букштейн.

Он подчеркнул, что в России самый дешевый мобильный интернет в Европе. Однако по безлимитным тарифам уже были попытки операторов как-то отрегулировать трафик. При этом эксперт допустил, что изменения в работе будут и у локальных компьютерных сетей. Поэтому пользователям пора переходить на режим энергосбережения — более экономно расходовать трафик и не так часто сидеть в интернете.