Российским операторам рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов — СМИ
РБК: Минцифры рекомендовало российским операторам отказаться от безлимитных тарифов
Минцифры рекомендовало российским операторам «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Письмо с рекомендацией, как отметил РБК, направлено операторам мобильной связи.
В письме также рекомендуется в рамках тарифных планов «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».
Такая мера нужна для того, чтобы обеспечить исполнение указа президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть, указано в письме.
Рассылку письма с рекомендациями подтвердили в Минцифры. Представитель министерства отметил, что нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей «в условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования».
«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — привело издание слова представитель ведомства.