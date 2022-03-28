Минцифры рекомендовало российским операторам «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Письмо с рекомендацией, как отметил РБК, направлено операторам мобильной связи.

В письме также рекомендуется в рамках тарифных планов «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».

Такая мера нужна для того, чтобы обеспечить исполнение указа президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть, указано в письме.

Рассылку письма с рекомендациями подтвердили в Минцифры. Представитель министерства отметил, что нужно найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей «в условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования».

«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — привело издание слова представитель ведомства.