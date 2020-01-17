Инопланетян не видели? Каким кинофантасты представляли мир в 2020 году

Год только начался, и мы не знаем, что ждет нас в ближайшие 12 месяцев. Но режиссеры фантастических фильмов уже все придумали и сняли. Довольно любопытно бывает иной раз взглянуть на себя глазами человека из прошлого. Иногда, довольно поучительно, но, в основном, исключительно мрачно.

В фильме режиссера Брайана де Пальмы «Миссия на Марс» (2000) показан, разумеется, десант человечества на Красную планету.

Пилотируемая экспедиция терпит катастрофу, выживают не все, миссия практически провалена, да и про таинственное «человеческое лицо» на Марсе давно известно, что это игра теней.

Впрочем рациональное зерно в фильме присутствует — в 2020 году на Марс действительно полетит миссия NASA, но без людей. Вместо мифических предков человечества она будет искать признаки хоть какой-нибудь жизни. Пусть даже в виде микробов.

Снятый в 2011 году фильм «Живая сталь» рассказывает о боксере, которого заменили боевым роботом. Герой Хью Джекмана в 2020 году пытается создать собственную машину, научить ее драться для того, чтобы она стала чемпионом мира.

До замены людей роботами дело пока не дошло, но все больше футурологов начинают склоняться к тому, что большинство человеческих профессий вскоре станут невостребованными. В особенности те, где требуется физическая сила или механическое повторение действий.

В 2019 году провалился один из самых впечатляющих проектов по созданию боевого робота. Созданный компанией MegaBots боец был продан за 2,5 миллиона долларов с аукциона на eBay. Пока мы можем умиляться на робопсов из Boston Dynamics, но кто знает, чей след они возьмут завтра?

Создатели блокбастера «Грань будущего» в 2014 году предполагали, что в 2020 году на Земле будет кипеть настоящая битва за выживание между инопланетянами и людьми. Они предрекли объединение всего человечества перед лицом грозной опасности в Глобальный военный альянс, а его бойцов нарядили в экзоскелеты.

Радует, что никакие инопланетяне на Землю не прилетели, хотя есть мнение, что Brexit для Европы будет не менее разрушителен. Однако идея экзоскелетов оказалась заманчивой, и над ними вовсю идет работа.

В 2020 году компания Sarcos Robotics начнет поставки первых образцов клиентам. Одними из первых костюмы, позволяющие без больших усилий поднимать около 200 фунтов (90 килограммов), получат американские военные.

В эпизоде «Голодная земля» сериала 2010 года «Доктор Кто» также показано противостояние землян и инопланетян. Вернее, они здесь давно жили, просто массовые бурения разбудили в давно ушедших под землю силурийцах тоску по солнышку.

В реальной жизни, конечно, человечество продолжает увлеченно копаться в земных недрах. И сверхглубокие шахты строит, куда без них. Из них пока никто не вылез, но у силурийцев все еще есть хороший шанс заявить о себе.

Вековая мечта человечества победить дракона наша воплощение в фильме 2002 года «Царство огня». Один единственный выживший в шахте (дались им эти шахты) дракон сумел расплодиться и нагнать на Великобританию такого страха, что на него пришлось спустить целого лысого Мэттью Макконахи.

Редчайшее доисторическое животное, естественно, угробили, не оставив даже шанса на восстановление популяции. В реальности драконы никакого вреда человечеству нанести не могут по причине отсутствия присутствия и общей мифологичности. Отчасти даже жаль.

Огромные ящеры не давали покоя и создателям киноленты «Путешествие на доисторическую планету». Сняли его в 1965 году и спецэффекты там как у Чебурашки с Крокодилом Геной, но таймлайн проставлен четко — 2020 год.

Люди прилетают с миссией уже на Венеру, где обнаруживают доисторический мир, полный реликтовых чудищ. Сейчас люди уже точно знают, что никаких животных на этой планете нет. Спутник NASA, запущенный в 1990 году картографировал 98% поверхности Венеры.

Есть еще несколько фантастических предсказаний, связанных с наступившим годом. Например, в аниме 1987 года «Акира» говорится, что Олимпийские игры состоятся в Токио в 2020 году. Угадали! Да и столица Японии выглядит отменно футуристично даже по сравнению с другими мегаполисами мира. С бандами мародеров, правда, как-то не сложилось.

Без труда можно экстраполировать на 2020 год кадры снятого 35 лет назад фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». В нем действие разворачивается в 2019 году. Что сказать? Почти сросшиеся с гаджетами наши современники, конечно, отдаленно напоминают киборгов. Но это не то. Даже летающих такси нет. Сплошное разочарование.

В 2006 году вышел на экраны фильм под названием «Дитя человеческое». В нем рассказывается печальная история вымирания человечества после того, как женщины стали стерильными. В 2021 году совершенно случайно выясняется, что одна из землянок буквально на сносях, и она становится последней надеждой человечества. Иными словами, в 2020 году она должна присмотреть себе бойфренда.