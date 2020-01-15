    15 января 2020, 04:47

    В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий

    Кирилл Фролов

    Развитие робототехники и искусственного интеллекта повлияет на рынок труда, многие профессии перестанут существовать. Об этом RT заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
    В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий

    Так он прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, призвавшего не пугать россиян массовой безработицей из-за внедрения роботов.

    Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут невостребованы.

    Ярослав Ниловглава комитета Госдумы по труду

    По мнению парламентария, если работник не захочет получать дополнительное образование, чтобы соответствовать новым требованиям, «это может привести к отсутствию к нему интереса».

    «Но ничего сверхъестественного произойти не может», — согласился Нилов с министром.

    Ранее Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что в 2020 году роста безработицы из-за роботизации ожидать «точно не стоит».

    По его словам, «с новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают». В пример он привел цифровые платформы YouDo, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда», с появлением которых число рабочих мест «только увеличилось за счет обслуживания этих сервисов».