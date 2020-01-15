В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий

Так он прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, призвавшего не пугать россиян массовой безработицей из-за внедрения роботов.

Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут невостребованы. Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду

По мнению парламентария, если работник не захочет получать дополнительное образование, чтобы соответствовать новым требованиям, «это может привести к отсутствию к нему интереса».

«Но ничего сверхъестественного произойти не может», — согласился Нилов с министром.

Ранее Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что в 2020 году роста безработицы из-за роботизации ожидать «точно не стоит».

По его словам, «с новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают». В пример он привел цифровые платформы YouDo, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда», с появлением которых число рабочих мест «только увеличилось за счет обслуживания этих сервисов».