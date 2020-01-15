В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий
Так он прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина, призвавшего не пугать россиян массовой безработицей из-за внедрения роботов.
Завтра не появится миллион безработных из-за роботов, это очевидно. Но многие профессии будут невостребованы.Ярослав Ниловглава комитета Госдумы по труду
По мнению парламентария, если работник не захочет получать дополнительное образование, чтобы соответствовать новым требованиям, «это может привести к отсутствию к нему интереса».
«Но ничего сверхъестественного произойти не может», — согласился Нилов с министром.
Ранее Топилин в интервью «Российской газете» заявил, что в 2020 году роста безработицы из-за роботизации ожидать «точно не стоит».
По его словам, «с новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают». В пример он привел цифровые платформы YouDo, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда», с появлением которых число рабочих мест «только увеличилось за счет обслуживания этих сервисов».