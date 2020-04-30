Илон Маск призвал отменить карантин в США. Когда денег куры не клюют, говорить можно многое

«Его слова неприемлемы. Он не медицинский эксперт. То, что он богатый человек, не значит, что он может говорить о чем угодно. На телевидение Биллу Гейтсу задали вопрос об экономике. И он честно сказал, что не может ответить на него, так как не является экспертом в этой области. Богатство Маска не делает его экспертом в вирусах», — заявил политолог Дэниел Уорнер.

По словам собеседника «360», знаменитому бизнесмену легко говорить о «свободе», потому что он хорошо защищен. Более того, Уорнер отметил, что вообще не стал бы обращать внимания на слова Маска, к которому, по идее, никто и не должен прислушаться.

Людям сложно понять, к кому прислушиваться, потому что даже научные эксперты говорят разные вещи. Но, конечно, Маск явно не эксперт в этом вопросе. Такие богатые и успешные люди часто думают, что могут говорить что угодно и на какие угодно темы Дэниел Уорнер политолог.

При этом Уорнер добавил, что очень сложно разграничить «вторжение в личное пространство» и «необходимые меры». Например, если вам установят программу по отслеживанию движения в телефон — это ограничение свободы или нечто хорошее для общества в целом? «Смерти людей и прочее — это не проблемы Маска. Для него его собственная свобода важнее всего остального», — заключил собеседник «360».

Ранее предприниматель разрешил работникам компании Tesla не выходить на работу в связи с пандемией. «Если вы чувствуете себя хоть самую малость больными или просто испытываете дискомфорт, пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными идти на работу», — говорится в письме, которое Илон Маск разослал сотрудникам. Однако бизнесмен отметил, что считает ажиотаж вокруг COVID-19 излишним. Он уверен, что паника вреднее самого коронавируса. Более того, Маск поддержал предпринимателей Техаса, где 1 мая могут открыть рестораны и магазины.