Ранее Рогозин довольно резко прокомментировал очередное высказывание Илона Маска и пообещал, что российские ракеты скоро будут конкурировать с ракетами SpaceX, а стоимость пусков удастся сократить на треть.

По его словам, компания всячески борется «за эффективность и надежность», избавляясь от ненужных издержек производства. Помимо этого, на рынке «стали появляться агрессивные конкуренты». Налаживание космической отрасли за последние годы привело к снижению на 39% стоимости пусков.

Отвечая на высказывание Илона Маска о том, что его ракета «на 80% многоразовая», глава госкорпорации опроверг ее эффективность и конкурентноспособность.

«Наши, да и американские эксперты считали эффективность многократного использования ракетных модулей и пришли к выводу, что на прибыль можно выйти лишь при десятикратном использовании возвращаемых ступеней. У компании SpaceX нет таких результатов», — объяснил Рогозин.

Он также рассказал, что никто не в курсе финансовой стороны пусков этой SpaceX, и это понятно, по его словам, на примере ракеты тяжелого класса Falcon-9.

«При пуске с возвратом ступени половина топлива уходит на то, чтобы вернуть эту ступень на Землю. То есть, реально ракета, которая может вывести больше 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше. Остальное съедает сама ракета на обратную дорогу», — отметил Рогозин.

Он добавил, что надо еще учитывать и затраты на каждую возвращаемую матчасть (авионика, программное обеспечение, источники питания, сенсоры, электроника, опорные стойки, гидравлические и электромеханические системы, а также логистика и многое другое).

«Тема до сих пор спорная, вызывает много вопросов, на которые Илон Маск ответы давать не собирается. В том числе и на наш вопрос, каков объем господдержки, фактически — дотации за каждый пуск Falcon? Мы его спрашиваем про Фому, а он нам — про Ерему, твердя все про „многоразовость“», — указал директор.

Он уверен, что возможность многократного использования средств выведения — красивая инженерная идея, но под нее маскируют американский демпинг на рынке пусковых услуг, чтобы «выдавить конкурентов».

«Но мы им не уступим. Наши ракеты эффективные. У них высочайшая степень надежности, у них прекрасная наработанная сотнями пусков статистика. А от добра добра не ищут», — заключил Рогозин.

По его словам, в России уже запланировала разработка многократного использования ракетных блоков, но на основе других ракет и технологий.