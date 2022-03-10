Ажиотаж возник на гречку

Ажиотажный спрос на гречку зафиксировали в России. Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что люди скупают гречку просто поддонами. Об этом он рассказал в ходе правительственного часа в Госдуме, передал ТАСС.

«Урожай достаточный, запасов гречки достаточно много. Но имеет место ажиотажный спрос», — сказал руководитель антимонопольной службы.

ФАС проверяет всех поставщиков и производителей товаров, на которые идет ажиотажный спрос, отметил он.

«Мы зафиксировали, что идет скупка просто поддонами ряда востребованных товаров — и сахара, и гречки», — сказал Шаскольский.

Рынки продовольствия являются высоко конкурентными. Поэтому применить к ним меры антимонопольного регулирования на текущий момент невозможно, отметил глава ведомства.

«Там, где идет скупка поддонами сахара, чтобы его там за углом продавать, — это спекуляция», — пояснил глава ФАС.

Надзорный орган будет выявлять все подобные случаи спекуляций и наказывать за это, заверил Шаскольский.

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