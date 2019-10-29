Sonу распрощалась с эксклюзивом. Игра Кодзимы Death Stranding выйдет на ПК

Студия Kojima Productions анонсировала выход летом 2020 года Stranding на ПК. На PlayStation она появится 8 ноября 2019 года. Созданная компанией 505 Games версия для ПК сначала появится в Epic Games Store, а затем в Steam.

Мадс Миккельсен рассказал о нелепом виде на съемках для Death Stranding Подробнее

Компания Sony ранее называла игру эксклюзивом PS4, но в прошлом августе она исчезла из списков.

Действие самой ожидаемой экшн-игры с открытым миром происходит в мрачном пост-апокалиптическом мире будущего. Игроку придется доставлять ценные грузы в города и поселения, защищаться от бандитов и фантастических агрессивных чудовищ.

Хидэо Кодзимо много и охотно говорит о своем детище, но фанаты игры утверждают, что не понимают ее внутренней логики. Поэтому ее создателю пришлось пожертвовать эффектом неожиданности и лично показать, как в нее надо играть.

В ночь на 12 сентября он выложил 49 минут геймплея, снятых на презентации на Tokyo Game Show 2019. Однако Кодзима дальновидно вырезал из ролика элементы карты и некоторые другие спойлеры ради сохранения интриги.

Исполнитель одной из главных ролей в Death Stranding Мадс Микельсен рассказал, что впечатлен ее непредсказуемым сюжетом. Он играл в нее и добавил, что история занимает много часов.

Актер также поделился, что чувствовал себя довольно странно в павильоне и зеленом костюме при съемках, но «все круто получилось».

У российских фанатов игры также появился еще один повод для радости. Артбук по Death Stranding выйдет в России в начале января 2020 года, одновременно со всем миром. В нашей стране он появится под названием «Мир игры Death Stranding».

Стоить арт-бук будет в пределах 1,5 тысячи рублей. Помимо эскизов персонажей и иллюстраций в издание войдут изображения от Ёдзи Синкавы (Yōji Shinkawa). В этой игре он занимал должность арт-директора, но хорошо известен любителям как автор обложек Metal Gear Solid (MGS).

Он был главным дизайнером персонажей и роботов.