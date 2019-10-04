Мадс Микельсен рассказал о нелепом виде на съемках для Death Stranding

Одну из главных ролей в новой Death Stranding от японского разработчика Хидео Кодзимы исполнил актер Мадс Миккельсен. Он рассказал о неловкости на съемках и поделился впечатлениями от работы с известным геймдизайнером.

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«Мы работали в павильоне с зелеными экранами, на нас были зеленые костюмы и шлемы с камерами — безумно странные ощущения! <…> К счастью, не один я был в зеленом костюме — все вокруг тоже выглядели нелепо, так что все круто получилось», — рассказал ТАСС Миккельсен.

Он отметил, что на съемочной площадке Кодзима был весьма деликатен и консервативен. Автор игры заранее продумал каждую сцену и разработал дизайн для всех кадров.

«Мы снимали небольшие сценки, и мы не знали всей сюжетной истории, так как это игра и от действий игрока сюжет меняется. Но играли мы каждую сцену полноценно», — поделился актер.

Миккельсен добавил, что остался крайне впечатлен после того, как поиграл в Death Stranding. Весь сюжет игры занимает большое количество часов и сам по себе очень непредсказуем.

«Это просто безумие. Игра сногсшибательная не только с визуальной точки зрения, но и с игровой тоже. Она очень нестандартная, мы никогда такого раньше не видели», — подчеркнул он.

Самая ожидаемая игра 2019 года выйдет уже в ноябре 2019 года. Хидео Кодзима представит свое творение под названием Death Stranding 5 октября. Презентация пройдет в Москве на международной выставке интерактивных развлечений «Игромир».