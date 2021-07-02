«Идеально чистая вода» озера в Челябинске пометила отдыхающих сыпью. Истории уже не один год

Челябинцы пожаловались на странную сыпь после купания в местном озере Тургояк. Многие ездят на пляж не первый год, но такую реакцию заметили впервые. Власти утверждают, что загрязнений нет, а раздражение — аллергия или реакция на пыльцу и водоросли. Врачи же предположили, что дело может быть в паразитах.

Странная сыпь

Жители Челябинской области с приходом купального сезона начали жаловаться на странную сыпь на коже. Раздражения стали появляться после купания в местном озере Тургояк, которое считается гидрологическим памятником природы регионального значения. На проблему обратило внимание издание 74.ru.

По словам местных жителей, вода в озере «идеально чистая» — именно поэтому туда приезжают купаться с детьми со всей округи. У многих в этом году раздражение появилось впервые, другие же говорят, что купальщики жалуются на сыпь не первый год.

Жительница Челябинска Ксения подтвердила «360», что история повторяется уже который год. Сама Ксения несколько лет назад приезжала на Тургояк, чтобы искупаться с друзьями и дочкой.

«Красные точки, как ореолы, по всему телу, особенно на животе, в тех местах, где кожа более нежная. На следующий день высыпания появились у меня — очень неприятные, постоянный зуд, их было очень много, не так, как будто комар укусил», — рассказала она.

Причем у части компании сыпи не было, хотя купались все в одном и том же месте. Симптомы прошли спустя неделю, но больше за пляжным отдыхом на Тургояк Ксения не ездила. Другие ездят на озеро часто, а фото с высыпаниями выкладывают в Сеть.

Жительница Челябинска Анастасия была на Тургояке совсем недавно — 30 июня она купалась в озере, а утром 1 июля на коже уже появились красные пятна, сказала она «360». Причем сначала Анастасия приняла сыпь за следы укусов.

«Это те же самые укусы: шишечка небольшая с какой-то серединкой, их достаточно много, как будто облепил рой [комариный] — на руках, на ногах, на груди даже есть. Я купалась и на городском пляже, и со стороны острова», — рассказала девушка.

Причем ни мазь от аллергии, ни зеленка, которой ее «лечили» по аналогии с ветрянкой, не помогли. Сейчас, по словам Анастасии, зуд остается, как и волдыри на коже.

Версии властей и людей

Роспотребнадзор Челябинской области уже поручил проверить качество воды в озере Тургояк. По данным ведомства, с начала лета такие проверки проводили уже как минимум трижды и никаких нарушений ни разу выявлено не было. Начальница отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора Челябинской области Галина Романова рассказала, что из озера брали 10 санитарно-химических проб воды и три микробиологических, все они соответствовали гигиеническим нормам. Сейчас дополнительные пробы взяли на наличие вирусов и паразитов.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщал о том, что на самом деле случаи высыпаний единичные, хотя купальщики в городских группах в соцсетях считают иначе. Тем не менее Безруков уверен, что причина сыпи — аллергия на «цветение сине-зеленых водорослей и хвойных пород деревьев с выделением пыльцы и оседанием ее на водную поверхность».

Клинический миколог и дерматолог Валерия Склярова усомнилась в такой версии. «Пыльца же не первый год начала цвести. Если это характерно для этого района, почему только сейчас началась такая реакция у людей», — сказала она.

Жалобы на похожие симптомы поступают и от купальщиков других озер Челябинской области, например, озера Шеломенцево и Шершневского водохранилища. Такие жалобы, по словам Виталия Безрукова, поступают регулярно последние семь лет, за состоянием воды постоянно следят — и оно не ухудшается.

Местные жители придерживаются другого мнения. Многие удивлены тому, что кто-то рискует купаться в водах Тургояка. По словам жителей, частная застройка, появившаяся на берегах озера, сливает в него нечистоты без очистных сооружений, некоторые винят реагенты, которые могут использовать для очистки канализации. Другие убеждены, что это все же укусы «черных мошек».

Зуд купальщиков

Третьи считают, что раздражения и сыпь — это церкариоз, также известный как шистосоматидный дерматит или «зуд купальщика». С этим предположением согласилась дерматолог Юлия Ручкина.

«Водоемы со стоячей водой, где обитают водоплавающие птицы, опасны из-за возможности заражения церкариозом, личинками паразитов. Однако точную причину развития заболевания кожи можно установить, только исследовав водоем», — приводит ее слова 74.ru.

Подтвердил выводы и дерматовенеролог Алексей Чекмарев. Он объяснил «360», что без предварительных анализов говорить с уверенностью о том, что за высыпания появляются у людей, сложно, но зуд купальщиков вполне вероятен.

«Он может быть как аллергической природы какой-то компонент, так и микробы какие-то или рачки маленькие, которые вызывают такие раздражения», — сказал Чекмарев.

То, что высыпания появляются не у всех купающихся в озере дерматовенеролог объяснил тем, что одни просто могли принять душ сразу после выхода из воды, а другие не успели смыть с себя вызывающие раздражение элементы.

Валерия Склярова добавила, что также роль мог сыграть и тип кожи, и реакция организма на аллергены в целом.

«Резистентность кожи и восприимчивость действительно у людей разная, у кого-то могут быть сопутствующие патологии. Чтобы сказать точно, нужно взять пробу на наличие патогенных организмов», — объяснила она.