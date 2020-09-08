Дженерики в России подорожали из-за кризиса. Самые дешевые могут и вовсе исчезнуть с рынка

В России подорожал ибупрофен и несколько других лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВП). Предельно возможные цены для таких лекарств устанавливает Минздрав. При этом самые дешевые дженерики могут и вовсе уйти с рынка, не выдержав конкуренции.

В России подорожали небрендированные дженерики — лекарственные препараты, название которых совпадает с основным действующим веществом. Среди них ибупрофен, флуконазол и метформин — все они входят в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВП). Средняя цена за упаковку ибупрофена выросла на 7% за последний год (до 86 рублей), флуконазола — на 9% (до 51 рубля), об этом сообщили «Известия».

Аптеки ни при чем

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова объяснила «360», что рост цен на лекарственные препараты — это общемировая тенденция. Причина — подорожание субстанций и расходных материалов.

«Причины в пандемии и экономических показателях. Дорожает доллар, а значит, и то, что мы закупаем за рубежом для производства лекарств. Поэтому выросла себестоимость готовых лекарственных средств», — уверена Преснякова.

При этом сами аптеки, объяснила она, не могут произвольно повышать цены на подобные лекарства. Допустимая наценка на препараты из списка ЖНВП устанавливается на региональном уровне. За прошедший год, по словам Пресняковой, она не менялась, в планах подобного повышения тоже нет.

Фармацевт Ирина Булыгина добавила, что сами производители корректировать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства могут нечасто — только раз в год в соответствии с инфляцией. При этом перекрыть допустимый предел цены, установленной Минздравом, производитель все равно не может — за это есть уголовное наказание.

Дешевые препараты, безусловно, дорожают в процентах быстрее, потому что в абсолютных величинах — 5–10 рублей — на дорогостоящем препарате это не так заметно, а если подорожал на 5 рублей препарат за 60 рублей — сразу чувствуется Виктория Преснякова исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

Дешевые выходят из игры

При этом, как отметила Виктория Преснякова, производителей дженериков очень много. Один только ибупрофен производят более 40 разных компаний. Чтобы выдержать конкурентную борьбу на рынке, некоторые производители продавали препараты дешевле себестоимости. Но кризис не позволяет некоторым из них продолжать в том же духе.

«После того как субстанции подорожали, производить дешевле себестоимости, себе в убыток, стало невозможным. Поэтому самые дешевые препараты вымываются с рынка. Это закономерно», — уверена она.

Однако не стоит опасаться того, что жизненно необходимые и важнейшие препараты исчезнут с российского рынка.

Мы говорим о том, что цены на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты надо индексировать, иначе мы будем сталкиваться с тем, что недорогие препараты уходят с рынка. Но в любом случае нас ждет переход к более дорогим упаковкам Виктория Преснякова исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

Наиболее дешевые лекарства будут смещены чуть более дорогими аналогами, чьи производители изначально регистрировали препараты по более высокой цене — все еще в пределах установленного Минздравом максимума.

«Производитель регистрирует свою цену, она может быть высокой. Например, он может зарегистрировать цену в 100 рублей, экономически обосновав это. Дальше он может повысить рыночную стоимость на процент инфляции, но продавать за 50 рублей», — объяснила Ирина Булыгина.

Такие маневры могут позволить себе крупные компании, которые зарабатывают на других, более дорогих препаратах. Свою роль играет и конкуренция — делать ценник на дженерик выше, чем у других производителей, просто невыгодно из-за снижения спроса.

«Есть лекарства, где цена регистрации настолько низкая, что, даже продавая по максимально допустимой цене, производитель не может сделать ни копейки наценки, хотя цена на сырье выросла в разы», — добавила Булыгина.

При этом прогноза на глобальный рост цен на лекарства аналитики сегодня не делают. По словам Пресняковой, в России все еще достаточно компаний, которые выпускают препараты в пределах 50 рублей — в том числе из списка ЖНВЛ.