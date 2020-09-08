СМИ подсчитали, на сколько выросли цены на жизненно важные лекарства

В России выросла средняя цена на жизненно необходимые препараты. Эксперты связывают это с курсом валют, последствиями кризиса после пандемии и маркетинговыми ходами фармкомпаний.

Одно из самых популярных лекарств от боли ибупрофен подорожал за год на 7%, теперь его цена может достигать 86 рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на компанию DSM Group.

Помимо ибупрофена, изменилась цена на флуконазол и метформин. Все три препарата входят в список жизненно важных лекарств. По мнению аналитиков, происходит подорожание изначально дешевых препаратов. Есть версия, что с помощью наценки на недорогие препараты аптеки планируют больше заработать.

Руководитель департамента анализа розничного сегмента фармрынка «Альфарма» Анна Поляничко предположила, что повышение цен может быть связан с увеличением количества таблеток в упаковке — например, вместо 10 кладут 20. А еще ценовой рост мог спровоцировать высокий спрос на такие товары.

Эксперты отметили, что рост цен в течение года — нормальное явление. На дешевые препараты повышение цен может доходить до 20%. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предлагает индексировать зарегистрированную цену на такие товары, чтобы с рынка не уходили дешевые препараты.