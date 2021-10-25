Художник-монументалист Василий Бубнов утонул в Москве. Увидеть его работы можно даже в метро

Умер известный художник Василий Бубнов. Живописец утонул в бассейне фитнес-клуба рядом с десятком людей, которые просто не заметили, как он ушел под воду. При жизни художник успел создать немало запоминающихся монументальных произведений, в том числе украсил несколько станций столичного метро.

Российский художник Василий Бубнов умер 24 октября в фитнес-клубе на 2-й Песчаной улице в Москве. В клубе 78-летний живописец бывал часто и пользовался услугами бассейна. Ему стало плохо в воде: в нескольких метрах от борта он потерял сознание и начал тонуть. Этот момент пропал на камеры, кадры с которых опубликовал РЕН ТВ.

Посетители на соседних дорожках не заметили тонущего человека. Лишь после того, как администратор бассейна понял, что Бубнов слишком долго не выныривает, он позвал на помощь коллег. Когда Бубнова достали из воды, он уже не подавал признаков жизни.

Сотрудники фитнес-клуба вызвали скорую помощь, сообщил сайт kp.ru. Прибывшие медики не смогли вернуть к жизни художника. Прокуратура Москвы начала выяснять все обстоятельства и причины произошедшего. На сайте Российской академии художеств опубликовали некролог, в котором назвали смерть Василия Бубнова огромной утратой и отметили, что художник был удивительным человеком, честным и открытым.

Талантливый выпускник Строгановки

Василий Бубнов родился в Москве в ноябре 1942 года в семье знаменитого жанрового и исторического живописца Александра Бубнова, получившего Сталинскую премию за картину «Утро на Куликовом поле». Как и отец, Василий рано проявил творческий дар, поэтому поступил в Московскую среднюю художественную школу.

После школы Бубнов-младший поступил на монументально-декоративный факультет художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, который окончил в 1967 году. Через три года его приняли в Союз художников СССР и Московский союз художников, рассказал сайт «Московская правда».

После учебы Василий Бубнов работал на Комбинате монументально-декоративного искусства Художественного фонда, где создавал мозаики, витражи, люстры, композиции из металла в архитектуре. Немало монументально-декоративных произведений Бубнова создано для стран бывшего СССР, а также находится за границей, сообщил сайт РАХ.

В Одессе они вместе с женой, художницей Валерией Шапошниковой, работали в Театре музыкальной комедии. Бубнов создал фонарь у главного входа и люстры в интерьерах для посольства в мавританском городе Нуакшоте, оформлял зал приемов генконсульства в швейцарском городе Гетеборге.

Художник — автор керамических рельефов и мозаики в столовой санатория на озере Иссык-Куль. Также Василий Бубнов оформлял санаторий Министерства обороны «Марфино», столичный Дом ветеранов кино и пионерский лагерь «Артек», Олимпийскую деревню к Олимпиаде-80, а также создал декоративную композицию в нынешнем московском Кредо-банке.

Оформлял метро вместе с дочерью

Отдельной строкой в творческой биографии стоит метро. Бубнов работал над несколькими станциями Московского метрополитена. Для «Пушкинской» художник создал люстры, а для «Печатников» — роспись холодной эмалью по нержавеющей стали. Сделал оформление открывающейся станции «Петровский парк» и участвовал в работе над станцией метро «Московская» в Праге.

Эта традиция передалась в поколениях — его дочь Екатерина Бубнова, также художник-монументалист, стала соавтором панно станции «Битцевский парк», панно и витражей станции «Петровский парк», за которые получила премию города Москвы 2020 года, рассказал сайт mos.ru. Она также создала декоративные панно оформляющие лифты станции «ЦСКА».

Художника знали в России и за рубежом

Помимо монументальных творений, Василий Бубнов создал немало живописных работ, участвовал в московских, российских и зарубежных выставках, из них более 12 персональных, написал сайт monumental-art.ru. Работы художника находятся в музеях Москвы и других городов России, а также в частных коллекциях США, Франции, Германии, Италии, Польши, Болгарии и Испании.

Мастер работал в разных жанрах и с разными материалами, писал картины маслом, рисовал карандашами и пастелью. Бубнов создал цикл «Сто непарадных портретов Москвы», за который в 2010 году был награжден премией города Москвы в области литературы и искусства. В последние годы художник работал над серией пейзажей Парижа.

За выдающиеся заслуги Бубнов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званием Заслуженный художник Российской Федерации, медалями Союза художников России и Московского союза художников, золотой медалью Творческого союза художников России.