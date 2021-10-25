Известный российский художник Василий Бубнов скончался в фитнес-клубе на 2-й Песчаной улице в Москве. По предварительным данным, он утонул в бассейне.

О смерти художника сообщил «Московской комсомолец» со ссылкой на источник. По данным собеседника «МК», Бубнову могло стать плохо в воде, но в этот момент рядом никого не оказалось.

Источник добавил, что живописец пришел в клуб не в первый раз, он регулярно посещал бассейн. Бубнову было 79 лет.

В Российской академии художеств уточнили, что живописец скончался 24 октября. Смерть Бубнова там назвали огромной утратой. Представители академии отметили, что художник был великим монументалистом, удивительным человеком, честным и открытым.

«Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам художника. Пусть память о Василии Александровиче будет светлой и вечной!» — говорится в сообщении на сайте РАХ.

Произведения Бубнова украшают здания как в разных городах России, так и в зарубежье. Среди них, например, Театр музыкальной комедии в Одессе, Дом ветеранов кино в Москве, станции московского метро «Пушкинская» и «Печатники», санаторий ЦК КПСС Киргизии на озере Иссык-Куль, пионерлагерь «Артек». Также Бубнов возглавил бригаду художников, расписавших в Олимпийской деревне в Москве спортивную школу и холлы теннисных кортов в 1998 году.