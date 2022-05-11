Губернаторы пяти регионов ушли в отставку. Их решение связали с провалом проверки на прочность

Главы сразу пяти регионов объявили о своем уходе с постов. Новые губернаторы появятся в Республике Марий Эл, а также в Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областях. Президент Владимир Путин уже подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности. Как считает политолог Дмитрий Журавлев, отставки глав регионов связаны с прохождением проверки на прочность.

Отставки губернаторов

Первым о своей отставке сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он занимал пост главы региона с 2012 года. Свое решение об уходе он объяснил возрастом и действующими законами.

«Мне исполнилось 65. И, хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым. <…> Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — заявил Жвачкин.

Затем об уходе в своем Telegram-канале написал губернатор Кировской области Игорь Васильев, который стал главой области в 2016 году. Он отметил, что теперь будет поддерживать позитивные начинания в регионе на федеральном уровне.

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«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — сообщил он.

Глава Саратовской области Валерий Радаев провел на своем посту 10 лет. Он внес в областной парламент поправку, позволяющую ему пойти на третий срок. Несмотря на это, он решил досрочно сложить полномочия.

«В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы избраться главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — сказал Радаев.

Еще одним губернатором, решившим покинуть свой пост, стал глава Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатором республики его избрали в сентябре 2017 года.

Источник фото: РИА «Новости»

«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — написал он в Telegram-канале.

Новое руководство появится еще в одном российском регионе. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не станет выдвигаться на выборы на следующий срок.

«Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — сообщил он во «ВКонтакте».

Любимов стал главой региона осенью 2017 года. Его полномочия истекают в сентябре 2022 года.

Проверка на прочность

Массовую отставку губернаторов можно объяснить тем, что они не справились с проверкой на прочность. Об этом «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Я не думаю, что там какое-то жесткое недовольство, скорее, такая проверка на прочность. Понимаете, в условиях санкций региональным экономикам стало тяжело. Они не погибли, там голодные толпы не бегают, но тяжело. И в этих условиях уходят те губернаторы, у которых либо нет сил, либо те, у кого нет надежды», — пояснил он.

По словам политолога, ушедшие главы регионов уже проявили недостаточную эффективность или же они сами уверены, что смогут справиться. При этом губернаторы решили сложить полномочия по собственному желанию. Ни одному из них не высказали недоверия.

«Они все ушли по собственному желанию, следовательно, сохранили возможность остаться в системе управления, но не на столь тяжелых постах. Кто-то на пенсию уйдет, как Жвачкин. Руководитель Марий Эл еще вполне в возрасте, он точно какую-нибудь руководящую должность получит, замминистра какого-нибудь», — предположил Журавлев.

Источник фото: РИА «Новости»

Он добавил, что те губернаторы, которые работали долго, желая того или нет, все равно накопили определенный негатив. Сейчас все недовольство уйдет.

«Ну нельзя работать, не оставив неприятных впечатлений хоть у кого-то. Не ошибается тот, кто ничего не делает. С их уходом уходит и их негатив. Такой сброс напряжения происходит», — подчеркнул эксперт.

Журавлев отдельно остановился на ситуации с главой Рязанской области. Он допустил, что Любимов мог знать о грядущих отставках своих коллег, поэтому решил объявить о своей вместе со всеми. Другой вопрос, что губернатор не стал уходить сейчас, а захотел доработать до конца своего срока. По его словам, такого в России не было уже много лет. Сейчас, как отметил Журавлев, будет любопытно наблюдать за тем, кто станет фаворитом власти в Рязанской области.

Новые назначения

Президент уже определился с кандидатами на освободившиеся должности. Он подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов. В Республике Марий Эл врио главы региона стал Юрий Зайцев. Раньше он был главой правительства Республики Калмыкия.

«Я посмотрел все документы, которые касаются вашей трудовой деятельности. Вы из Подмосковья сами родом, и образование у вас хорошее — посмотрел, такое серьезное, есть и стаж производственный», — сказал Путин в разговоре с Зайцевым.

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Временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области стал Александр Соколов. В разные годы он был вице-губернатором Костромской области и работал референтом кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета.

Должность временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области получил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

«Про Саратовскую область вам рассказывать не нужно, вы родом из Саратовской области и всю жизнь практически здесь проработали. Сейчас — зампредседателя правительства, то есть занимаетесь непосредственно хозяйственной работой, что является ключевым направлением в деятельности любого региона», — отметил Путин.

Временно исполняющим обязанности главы Томской области он назначил Владимира Мазура. Последние несколько лет тот занимал руководящую должность в Управлении президента по внутренней политике.

В Рязанской области врио губернатора стал Павел Малков. Раньше он руководил Росстатом.

«В первую очередь, конечно же, предстоит разобраться с проблемами, которые волнуют людей. Точечно начать их решать. А параллельно будем разрабатывать стратегию развития региона, некое видение, как он должен быть позиционирован сейчас, в современных экономических реалиях», — сказал Малков президенту.

Выборы новых губернаторов в перечисленных регионах пройдут в сентябре 2022 года.