Впервые три российских клуба вышли в групповой раунд ЛЧ. Какие шансы у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»

Впервые в истории российского футбола сразу три команды представят страну в групповом раунде Лиги чемпионов. Но если «Локомотив» и «Зенит» имеют обширный опыт выступления в турнире, то для «Краснодара» выход в следующий этап станет дебютом.

30 сентября «Краснодар» со счетом 2:1 переиграл в Салониках ПАОК и стал третьей российской командой в Лиге чемпионов. Ранее свое право представлять страну на европейских полях доказали «Зенит» с «Локомотивом». Такое в истории футбола происходит впервые.

Для подопечных Мурада Мусаева встреча с греками стала 500-м матчем в истории и весьма удачным, поскольку впервые команда вышла в групповой этап ЛЧ. Пока дальнейшие соперники россиян не известны. Жеребьевка пройдет 1 октября, с 18:00, в Женеве. «Зенит» окажется в первой корзине, «Краснодар» — в третьей, а «Локомотив» — в четвертой.

Важная веха

Комментатор Станислав Рынкевич считает попадание сразу трех российских клубов в групповой этап ЛЧ важной вехой в развитии отечественного футбола. Всегда приятно, отметил он в разговоре с «360», когда как можно больше команд представляет страну в международных турниров.

«Больше какого-то европейского авторитета, большее число раз наши клубы мелькают в европейской прессе. Да и просто болельщикам будет приятно увидеть еще больше матчей. Это положительно скажется и на телевизионных рейтингах спортивных и даст больше возможностей догнать Португалию в таблице коэффициентов», — добавил Рынкевич.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов назвал выход трех команд в групповой этап «историческим событием». По его мнению, это стало наглядным контраргументом тем комментаторам, которые связали неудачи «Динамо» и «Ростова» в Лиге Европы с общим низким уровнем российского футбола.

«А сейчас, думаю, им, с одной стороны, неловко. А с другой, радостно, что Премьер-лига и российский футбол показали уровень, выйдя таким составом в Лигу чемпионов. Мы будем так представлены, нас будет видеть весь мир, вся Европа. И надо будет показывать настоящий уровень нашего футбола», — отметил Малосолов.

Для «Краснодара», пояснил футбольный эксперт Дмитрий Галямин, попадание в группу станет своеобразным подведением итогов десятилетней работы. Но и для остальных команд и всего отечественного футбола это важно.

«Мы начинаем проседать по европейским клубным турнирам. И коэффициент в таблице, который влияет на количество российских клубов в международных турнирах, очень важен для нас. Любая победа продвигает нас к тому, чтобы все больше и больше мы играли в Европе», — сказал Галямин.

Дебютант ЛЧ

Пока сложно предсказать, как новичок будет смотреться в ЛЧ, считает Рынкевич. Многое будет зависеть даже не от физических кондиций, а от психологического состояния игроков, которые впервые услышат гимн Лиги чемпионов на поле. Дебютирующим командам всегда приходится нелегко.

«Но в любом случае, как бы „Краснодар“ ни выступил, игра его всегда заслуживает комплиментов. Тот факт, что за 12 лет клуб прошел путь от Профессиональной футбольной лиги до Лиги чемпионов, — это очень круто!» — подчеркнул Рынкевич.

По мнению Малосолова, обыграв ПАОК, «Краснодар» обошел не просто греческий клуб, а одну из богатейших команд страны, которая до встречи с россиянами выбила из розыгрыша турецкий «Бешикташ» и португальскую «Бенфику» — достаточно сильных соперников. И это, по его мнению, хороший показатель.

«От жеребьевки многое будет зависеть, но будет тяжело. Если „Зенит“ испытывает проблемы, играя в ЛЧ, а у него состав на порядок выше, то „Краснодару“ будет еще тяжелее. Но это огромный опыт для молодых ребят. Команда, думаю, за счет игр в ЛЧ должна выйти на другой уровень», — считает Галямин.

Шансы «Локо» и «Зенита»

«Зенит» вполне логично прошел в групповой этап, уверен Рынкевич. К этому обязывает статус — несколько чемпионств РФ. По своему развитию команда на шаг опережает другие российские клубы, плюс при жеребьевке команда сеется в первой корзине, а это означает, что соперники ей попадутся послабее, чем «Локо» или «Краснодару».

«Что касается „Локомотива“, то здесь [шансы есть], только если попадутся удачные соперники. Но там сложно сказать — четвертая корзина… Будем надеяться на хорошую игру, победы домашние. Но на многое в отношении „Локомотива“ я бы не рассчитывал», — заметил комментатор.

Конечно, отметил Малосолов, хочется ожидать от российских клубов больше побед и значимых достижений. Последние несколько лет наблюдалась тенденция, что даже при неплохих, в общем-то, результатах команды выбывали из турниров. Возможно, сейчас команды будут особо заинтересованы в победах. Ведь помимо прочего это и выручка от участия в ЛЧ, весьма актуальная в тяжелые с финансовой точки зрения коронакризисные времена.