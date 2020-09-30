Россию на групповом этапе Лиги чемпионов впервые представят три команды

Российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл ПАОК в гостевом матче отборочного раунда Лиги чемпионов. Победа со счетом 2:1 позволила «быкам» впервые в своей истории пробиться в групповой раунд главного европейского турнира. Таким образом впервые Россию на групповом этапе Лиги чемпионов представят сразу три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

Счет в матче был открыт только на 73-й минуте. Защитник ПАОК Михайлидис срезал мяч в собственные ворота после прострела Игоря Смольникова. Греки сравняли счет на 77-й минуте. Эль-Кадури замкнул подачу со штрафного.

Уже спустя минуту Реми Кабелла вновь вывел «Краснодар» вперед. Встреча завершилась со счетом 2:1 и и 4:2 по сумме двух матчей.

Таким образом в групповом этапе Лиги чемпионов «Краснодар» составит компанию победителю Российской премьер-лиги сезона 2019−2020 петербургскому «Зениту» и занявшему второе место московскому «Локомотиву».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в ближайший четверг 1 октября.