Переговоры России с Украиной и демилитаризация ЗАЭС. Почему громкие заявления Турции и ООН ни к чему не приведут

Во Львове состоялась трехстороння встреча президентов Турции, Украины и генсека ООН. Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласились, что ситуацию на Украине нужно урегулировать переговорами. Стороны обсудили вопрос визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и возможность демилитаризации этой зоны. Однако прозвучавшие заявления не имеют отношения к реальным политическим действиям. С их помощью Турция и ООН просто хотели повысить свой имидж.

Переговоры России и Украины

Встреча Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем проходила 18 августа. После завершения переговоров Эрдоган сообщил, что Зеленский и Гутерриш сошлись во мнении о необходимости проведения переговоров РФ и Украины. Украинская сторона сама прекратила этот процесс еще в марте.

Политолог Артемий Атаманенко пояснил «360», в первую очередь речь идет не об изменении позиции Украины, а о заявлении Эрдогана. Именно президент Турции сказал о возможности проведения переговоров.

«Турция стремится заявить о себе как о мировой державе, как о той стране, которая может быть модератором в решении международных проблем. Заявление Эрдогана направлено на то, чтобы максимально повысить имидж своей страны. Показать: только благодаря Турции можно прийти к конструктивному итогу», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что Турция активно занимается своим статусом последние несколько месяцев. От этой страны зависел вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО, а также Турция участвовала в разрешении ситуации с украинским зерном.

«Здесь надо говорить не столько о политике Киева, сколько о желании Эрдогана заявить о своей роли. Такую же позицию занимает и ООН, поскольку последние несколько месяцев очевидно, что международные организации такого типа уже никак не выполняют свою первоначальную функцию. Участие в таких переговорах — это попытка напомнить о себе», — пояснил Атаманенко.

По его словам, сейчас не стоит говорить о большой вероятности проведения переговоров России и Украины.

Ситуация на Запорожской АЭС

Еще одной темой переговоров стала ситуация на Запорожской АЭС. Гутерриш заявил, что визит экспертов МАГАТЭ на станцию возможен только через Киев.

«Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к заключению, что на Украине у нас имеются возможности в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева при условии согласия России и Украины», — сказал генсек организации на пресс-конференции.

Источник фото: РИА «Новости»

Позицию ООН, отметил Атаманенко, можно объяснить антироссийской политикой. Организация опасается реакции других стран.

«Здесь можно говорить о таком вот политическом мейнстриме, который связан с избеганием России в международных делах. В этом плане вполне резонный страх такой вот отмены: если ООН будет работать с Россией, то страны Евро-Атлантики коллективно отменят ООН», — рассказал политолог.

Это станет достаточно сильным ударом по текущему миропорядку. Вероятно, что по этой причине координация действия по Запорожской АЭС ведется именно через Киев.

Во время своего выступления Гутерриш призвал к демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС.

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Необходимо избежать дальнейшего развертывания сил и техники на объекте. Территория должна быть демилитаризирована. Любой потенциальный ущерб АЭС суицидален», — заявил генсек ООН.

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Атаманенко обратил внимание на то, что призыв к созданию такой зоны и ее реальная организация — это два совершенно разных действия.

«Сейчас ООН, очевидно, центром принятия решений не является. И от рекомендации ООН не зависит реально ничего в мировой политике, поэтому такой призыв может уйти в никуда», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что заявление Гутерриша может задержаться в публичном пространстве на несколько дней или неделю. При этом в какое-то реальное политическое действие оно, скорее всего, не выльется.