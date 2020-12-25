«Грета» принесла в московский регион сугробы. Но долго ли они продержатся?

Мощный снежный циклон «Грета» накрыл Москву и область. За 25 декабря сугробы вырастут на 12-14 сантиметров, придет настоящая зима. Непогода доставит неудобство автолюбителям и коммунальщикам. Ближе к вечеру обещают мокрый снег, а ветер усилится. Из-за этого вероятны гололед, гололедица и снежные заносы.

Мощный снежный циклон «Грета» обрушился на Москву и область 25 декабря. Из-за этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности. Непогода доставила хлопот столичным автолюбителям. К 11:30, согласно данным «Яндекс.Карт», загруженность дорог составила восемь баллов. Хуже всего ситуация в центре, особенно на Садовом кольце. Местами стоят МКАД и Третье транспортное. Многокилометровые пробки фиксируются на Новорязанском, Новорижском и Ленинградском шоссе в области.

Гололедица и заторы

Циклон пришел в Россию из Западной Европы, «Гретой» его назвали немецкие метеорологи. Вихрь довольно интенсивный, днем 25 декабря он переживет максимальную стадию развития. Из-за него осадки будут идти весь день и всю ночь, рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Интенсивность снегопада будет высокая. Мы ожидаем, что количество осадков будет в пределах 12-15 миллиметров. Это означает, что высота снежного покрова увеличится на 11-14 сантиметров и высота сугробов в Москве составит около 20 сантиметров», — сказал Синенков.

Ближе к вечеру 25 декабря снег перейдет в мокрый, а ветер усилится до 17 метров в секунду, сообщил «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Из-за этого будут наблюдаться гололедица, гололед и налипание мокрого снега на ветки деревьев и провода.

«К ночи температура повысится и будет в диапазоне от -2 до 0 градусов. Это значит, что возможен мокрый снег. Плюс к этому при ветре до 15-17 метров в секунду повышается вероятность обледенения дорог. Могут быть снежные заносы, при таком ветре снежные массы будут перемещаться. Очень неблагоприятная погода для автомобилистов», — предупредил Вильфанд.

Поэтому, отметил метеоролог, лучше оставить машину на парковке и воспользоваться городским транспортом. Но и для пешеходов из-за обледеневших тротуаров погода будет дискомфортной.

Пришла зима

Зато в субботу, 26 декабря, благодаря непогоде высота снежного покрова в Москве увеличится на 8-12 сантиметров, в некоторых местах даже больше.

«Это будет означать, что пришла настоящая зима. Будет настоящий снежный наст, когда можно будет и снежную бабу слепить, и детишек на санках покатать, и самим на лыжи встать. Это очень значимо. И уже завтра можно будет это все реализовать», — добавил Вильфанд.

В субботу интенсивность снегопадов уменьшится. Будет облачно, температура будет мягкой, -5…0. Ветер не превысит 10 метров в секунду. В воскресенье придет антициклон, погода тоже будет хорошей, проглянет солнце, но температура понизится. В области ночью будет до 10 градусов мороза, днем около -5 градусов. А атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба.

«В выходные время от времени будет идти небольшой снег. Но в воскресенье уже сильных снегопадов не будет. При этом в субботу ветер будет юго-западный, а в воскресенье повернет на северо-западный. Из-за этого и придет прохладный воздух и температура понизится. Зима, такая вот предновогодняя настоящая зима со снегом придет в столичный регион», — заключил Синенков.