Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Грета»

Североатлантический циклон «Грета» накроет Москву 25 декабря. Жителей столицы ждет снегопад, который принесет около 11 миллиметров осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном „Грета“, сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра или 1/5 месячной нормы осадков», — привело РИА «Новости» слова синоптика.

Синенков добавил, что на дорогах видимость ухудшится до 500-800 метров. В городе обещают облачность, временами пройдет метель, а вечером будет идти мокрый снег. Столбики термометров в столице покадут от -1 до -3 градусов. В Подмосковье будет от нуля до -3 градусов. В вечернее время температура немного повысится.

Ветер 25 декабря будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба. Такое значение является пониженным.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечал, что Новый год в этом году будет «белый» и морозный.