Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне «Грета»
«Сегодня столичный регион будет атакован североатлантическим циклоном „Грета“, сопровождаемым влажными снегопадами с общим количеством осадков до 11,6 миллиметра или 1/5 месячной нормы осадков», — привело РИА «Новости» слова синоптика.
Синенков добавил, что на дорогах видимость ухудшится до 500-800 метров. В городе обещают облачность, временами пройдет метель, а вечером будет идти мокрый снег. Столбики термометров в столице покадут от -1 до -3 градусов. В Подмосковье будет от нуля до -3 градусов. В вечернее время температура немного повысится.
Ветер 25 декабря будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Временами порывы будут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба. Такое значение является пониженным.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отмечал, что Новый год в этом году будет «белый» и морозный.