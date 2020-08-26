Сидел в Латвии со связанными руками и переводил деньги. Как партнера «Додо Пиццы» грабили пять дней

Партнер «Додо Пицца» Владимир Горецкий рассказал в соцсетях о своем похищении, которое произошло в 2019 году. Его обманом завлекли в Латвию, где пять дней заставляли переводить на карты похитителей крупные суммы денег. Что известно об этом сюжете криминального фильма в реальности?

«Прошел уже почти год с того момента, как меня похитили бандиты, продержали пять дней в доме с мешком на голове и похитили у меня крупную сумму денег», — так начал свой рассказал один из партнеров «Додо Пицца» Владимир Горецкий. Он владеет пиццериями в Москве и Смоленской области.

На своей странице в Facebook бизнесмен поделился историей июля 2019 года, когда один якобы инвестор, с которым он уже встречался в Москве, пригласил его в свой коттедж в Латвии. Там стороны должны были обсудить развитие «Додо» в Польше. В аэропорту бизнесмена встретили на машине и отвезли на дачу.

Прямо при входе дом хозяин протянул руку Горецкому, чтобы поздороваться, после чего резко потянул его на себя и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. В это же время сзади на Горецкого накинулись другие люди, закинули руки за спину, повалили на пол, срезали рюкзак, надели на голову мешок и потащили на верхний этаж здания. Там его бросили на диван. Горецкий испугался происходящего и того, что его могут убить, поэтому предложил злоумышленникам договориться.

В живых оставьте. Что скажете — отдам Владимир Горецкий.

У бизнесмена спросили пароли от банковских карт «Тинькофф», ВТБ, Сбербанка и начали снимать оттуда деньги. Специалисты «Тинькофф», по словам Горецкого, заподозрили неладное и позвонили бизнесмену, попросив включить видеосвязь. Сделать этого Горецкий не смог, поэтому карту заблокировали.

«У нас времени много, если я захочу, вы здесь останетесь на неделю. Если надо, я сюда и жену, и детей ваших поселю, пока вы деньги не отдадите. Вам вообще повезло, что это не где-нибудь на границе с Румынией в подвале, и вас не пытают, не бьют», — передал Горецкий слова одного из организаторов похищения.

Горецкий рассказал, что злоумышленники требовали не только деньги, но и его доли в компаниях бизнесмена, чтобы он «всегда был должен и всегда платил». Ему приносили договора займа на подпись, составленные по образцу, которые были в почте Горецкого. Именно такие документы он подписывал с инвесторами.

Предприниматель добавил, что на протяжении всех дней он верил, что не выйдет оттуда живым. Он пытался найти логические причины, чтобы злоумышленники не убили его после ограбления, поэтому удивился, когда все-таки смог вернуться домой.

Я видел как минимум трех человек. Какой мотив их, забрав деньги у меня, оставлять меня в живых? Я пытался найти объяснение, почему они оставят меня в живых, и я не находил этого объяснения Владимир Горецкий.

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал «360», что Горецкого держали в Юрмале, что в 38 километрах от Риги. Его заставляли созваниваться с родственниками и уверять их, что у него все хорошо. В общей сложности у Горецкого украли 3,6 миллиона рублей, а также 900 тысяч наличными, которые коллега бизнесмена передал похитителям. Кроме того, злоумышленники заставили его подписать обязательство о выплате 32 миллионов рублей долга. Только тогда предпринимателя отпустили, дав ему 50 евро на трансфер в Риге и 750 рублей на оплату «Аэроэкспресса» в Москве.

В столице бизнесмен обратился в Бюро уголовного розыска Латвии и УМВД по Юго-Восточному округу Москвы. Похищение он расценил как разбойное нападение и оценил ущерб в 4,918 миллиона рублей.

Найти главного подозреваемого в похищении Горецкого помогла команда Овчинникова. Предполагаемого преступника задержали на прошлой неделе, когда он возвращался из Турции. Ему предъявили обвинение в разбое. В Латвии по факту похищения завели уголовное дело.

«Коммерсант» со ссылкой на управляющего партнера бюро «Закон» Дмитрия Стасюка писал, что Горецкий, вероятно, стал жертвой банды, основу которой составляют уроженцы Днепропетровской области Украины. Сайт назвал имя подозреваемого — его зовут Андрей Феррис. Это 30-летний мужчина родом из Тюменской области. Его арестовал Кузьминский суд.

Стасюк отметил, что похитители Горецкого могут быть причастны к еще одному преступлению — похищению бизнесмена из США Андрея Коновалова в Таиланде. Он был в заложниках девять дней.