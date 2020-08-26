Команда Овчинникова помогла полиции найти главного подозреваемого в похищении партнера «Додо Пиццы»

Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников рассказал «360», что его команда помогла найти главного подозреваемого в похищении Владимира Горецкого. Преступника задержали на прошлой неделе.

Федор Овчинников сообщил, что Горецкий является крупнейшим партнером его сети. Он владеет пиццериями в Москве и Смоленской области. В Латвию Владимира Горецкого пригласили люди, которые представились инвесторами. Пострадавший встречался с ними ранее в Москве.

Когда Горецкий прилетел в Ригу, его отвезли в загородный дом в Юрмале. «Когда он зашел в коттедж, ему прыснули газом из баллончика, надели на голову мешок и связали сзади руки», — рассказал Овчинников.

В таком состоянии Владимир Горецкий провел пять дней на чердаке. По словам владельца сети, похитители удерживали Горецкого так долго из-за медленных переводов денег на их карту.

Параллельно Владимир созванивался с родственниками и говорил, что у него все хорошо Федор Овчинников.

И только после того, как Горецкий подписал договор займа на 3,6 миллионов рублей и передел похитителям через своего коллегу в Москве 900 тысяч наличными, его отпустили. «Даже купили билет в Москву», — отметил Овчинников.

Предприниматель сообщил, что после прилета Горецкого они вместе решили обратиться в полицию.

Благодаря работе российской и латвийской полиции на прошлой неделе задержали главного подозреваемого Федор Овчинников.

Также Овчинников рассказал, что в помощь следствию подключил компанию которая занимается кибербезопасностью. Они помогли найти данные банковских карт похитителей и собрали данные с электронной почты. Всю собранную информацию передали полиции.