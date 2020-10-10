Гоша, добро пожаловать в Подмосковье! Знаменитого крокодила из Вологды приютили на коломенской ферме

Крокодила-путешественника Гошу из города Тарноги Вологодской области перевезли на подмосковную крокодиловую ферму. Эксперты его обследуют, отправят на карантин, а что будет дальше — решит суд. Столько приключений Гоша не переживал за всю свою жизнь, но все закончится хорошо.

Гоша — свободный крокодил

Все началось в отделении ОМВД России по Тарногскому району. К полицейским пришел 27-летний условно-досрочно освобожденный из тюрьмы попросить разрешение на переезд в другой город, желательно с теплым климатом. Такая процедура необходима, потому что мужчина находится под надзором.

Полицейские решили поинтересоваться, почему парню так резко понадобился юг. На что бывший заключенный показал содержимое своей сумки, где сидел крокодильчик средних размеров. Оказалось, его необычному домашнему питомцу в Тарноги очень холодно — по крайней мере, так бывший заключенный объяснил свою просьбу.

Но жить рептилиям в домах запрещено. Поэтому сотрудники полиции Гошу изъяли и закрыли в кабинете до приезда специалистов. Нужно было решить, куда отправить экзотическое животное. Ведь в регионе нет ни цирков, ни специальных организаций.

Добро пожаловать в Подмосковье!

На просьбу приютить Гошу откликнулась единственная крокодиловая ферма в Коломне. Это просторная и колоритная ферма с многочисленными бассейнами, где поживают разные виды рептилий, а также обезьяны, мангусты и питоны. На ней работают эксперты и профессиональные экскурсоводы.

Ведущий сотрудник крокодиловой фермы Олег Хавронич сходу определил, что рептилия относится к породе кайман.

«Довольно молодой крокодиловый кайман. Обитатель Южной Америки и юга Флориды. Ему, наверное, года два, если хорошо кормили, или три», — рассказал он.

К удивлению, Гоша был в хорошем состоянии, хоть и жил в неподходящих условиях. Но все же есть небольшие следы травмирования на голове. Вероятно, его пытались фиксировать.

Теперь крокодила поместят на карантин, возьмут анализы и проверят на возможные болезни. А дальше суд решит, куда определить Гошу. Скорее всего, он останется на подмосковной ферме, чтобы радовать посетителей.