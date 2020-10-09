«Гоша мерзнет!» Поднадзорник пришел в отдел полиции с крокодилом и попросился на юга

В городе Тарноги Волгоградской области в отделение полиции пришли необычные гости. Бывший заключенный решил попросить полицейских разрешить ему уехать в теплые края, потому что крокодилу холодно.

27-летний житель пришел в отделение ОМВД России по Тарногскому району для получение справки. Так как он был условно-досрочно освобожден из тюрьмы и находился под надзором правоохранительных органов, для перемещения по стране ему надо получать специальное разрешение. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МВД по Вологодской области.

«Пришел просить справку, так как хочет переехать в другой регион с более теплым климатом», — рассказали в ведомстве.

Полицейские решили поинтересоваться зачем ему понадобился другой город.

«Гоша мерзнет!» — сказал он и показал в сумке небольшого крокодила.

Источник фото: телеканал «360»

Вероятно, какое-то время парень с этим Гошей жил. Забота бывшего заключенного о рептилии не может не тронуть, но все-таки крокодил должен жить в совершенно других условиях, отметили в ведомстве.

Поэтому сейчас в МВД решают, куда пристроить экзотичного питомца. Может быть, передадут специальным центрам в Подмосковье. Ведь в Волгоградской области нет ни цирков, ни организаций, куда можно было бы передать Гошу.