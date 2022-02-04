Город роскоши и бомжей. Жители Лос-Анджелеса борются с бездомными с помощью камней

Лос-Анджелес известен как город голливудских звезд и как пристанище для бездомных. На протяжении 100 лет все больше жителей оказываются на улице из-за низких доходов и высокой платы за жилье. Пандемия только усугубила эту тенденцию.

Жители Корейского квартала Лос-Анджелеса установили на пешеходных улицах булыжники, чтобы бороться с бомжами. Бездомные разбивали палаточные лагеря в этом месте, а валуны теперь не позволят это сделать.

Местные власти не оценили инициативу. Они посчитали установку булыжников недопустимой мерой борьбы с бомжами и начали искать инициаторов. Но жители квартала выступили за размещение камней. Из-за них бездомные не могут удобно располагаться на улице, поэтому район становится более привлекательным для проживания.

Город кинозвезд и бездомных

Лос-Анджелес известен во всем мире как мегаполис, в котором живут американские знаменитости. Но его другая сторона — это обилие бездомных на улице. Типичный пейзаж Лос-Анджелеса — это роскошные небоскребы, которые соседствуют с палатками бомжей. Согласно опросу, 25% жителей города лично знают тех, кто сталкивался с отсутствием жилья, а 11% сами были бездомными, написал сайт LAtimes.

Также исследование показало, что четыре из 10 жителей Лос-Анджелеса не чувствуют себя в безопасности, если рядом с ними живут бездомные. Американцы переезжают из одного района в другой, но все так же сталкиваются с бомжами на тротуарах и в парках.

Причем за последние несколько лет масштаб проблемы увеличился. Почти 67 тысяч жителей в округе Лос-Анджелес оказались на улице, и среди них стало много стариков и целых семей. По мнению правозащитников, бездомными теперь становятся люди любых рас, возраста и пола.

Корни кризиса

Проблема с бездомными в Лос-Анджелесе появилась еще в конце XIX века, написал сайт LAist.com. В то время в город стягивались мигранты в поисках сезонной работы, которым не всегда доставалось дешевое жилье или номер в мотеле. На необжитых территориях они строили временные дома из подручных средств и часто попадали в поле зрения полиции, которая отправляла их в тюрьму за бродяжничество. Район, где обосновались бездомные, получил имя Скид Роу.

Из-за Великой депрессии бездомных стало еще больше. Среди них можно было встретить не только бедный рабочий класс, но и так называемые «белые воротнички» — высококвалифицированных служащих. В 1931 году число бомжей выросло до 26 тысяч — и власти создали управление по делам бездомных. Организация передавала их НКО, поскольку государственных приютов в городе не было.

Спустя 40 лет проблема так и не решилась. Власти Лос-Анджелеса в 1976-м сделали Скид Роу особым местом, где были сосредоточены ночлежки и службы, которые помогали бездомным. Но из-за очередного роста безработицы в 1980-х и кокаиновой эпидемии приюты не справлялись с потоком бомжей, написала Би-би-си. Бездомные начали селиться за пределами Скид Роу, несмотря на запреты местных властей.

Пандемия коронавируса, повлекшая рост безработицы, привела к порочному кругу. С одной стороны, увеличилось число бездомных, а с другой, их перемещение с места на место приводит к распространению заболеваемости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал расселить бомжей на время эпидемии в мотели.

Что лишает дома

Бездомными становятся по простой причине: зарплата не покрывает аренду дома. Люди лишаются работы, и у них нет денег для проживания. Несмотря на то, что население Лос-Анджелеса растет, новое жилье и, в частности, дешевое арендное жилье почти не строится. Ко всему этому прибавляется конкуренция за жилье между эмигрантами из Восточной Азии и местным населением.

Другая частая причина — психические заболевания бездомных. По данным правозащитных организаций, власти города не финансируют в достаточной мере психиатрические службы.

Но есть и неочевидные причины. Одна из них — последствия тюремных заключений. Правозащитники пришли к выводу, что 60% бездомных Лос-Анджелеса были в местах лишения свободы. Некоторые лишаются крыши над головой из-за домашнего насилия.

При этом предложения местных властей и НКО в решении этой проблемы не всегда пересекаются. Чиновники хотят запретить бездомным спать и ставить палатки в некоторых районах, а правозащитники считают, что в первую очередь нужно предоставить рабочие места трудоспособным бомжам.

Пока что активисты пытаются выявить тех, кто остался на улице на долгий промежуток времени. Они дают им крышу над головой, обучают профессиям и предоставляют рабочие места.