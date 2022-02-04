Жители Лос-Анджелеса начали бороться с бездомными баррикадами из валунов

В Лос-Анджелесе решили бороться с бездомными с помощью баррикад из камней. Большие валуны появились в Корейском квартале города.

Местные жители рассказали местному телеканалу ABC7, что здесь часто появляются бродяги. Камни установили после разгона палаточного городка бездомных, сообщила «Газета.ru».

Городские власти не согласовывали такие меры противодействия палаткам людей, которые живут на улицах. Этот способ незаконен, потому что валуны мешают движению по улице. Создателей баррикад попробуют вычислить по камерам видеонаблюдения.

По данным ABC7, Лос-Анджелес занимает второе место в США по количеству бездомных. В городе насчитывается 41 тысяча людей без определенного места жительства. Сейчас их можно встретить практически в каждом районе.