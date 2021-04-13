СМИ: США выведут войска из Афганистана до 11 сентября

Американские военные покинут Афганистан. США начнут вывод войск до 1 мая и планируют завершить процесс до 11 сентября. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что нескоординированные действия по этому вопросу могут стать угрозой Соединенным Штатам и их союзникам.

Планами о выводе американских войск с территории республики поделился с газетой The Washington Post высокопоставленный представитель администрации США.

Ожидается, что о решении Байден объявит в среду, 14 апреля. После 1 мая в Афганистане останутся тысячи американских военнослужащих. Этот срок был крайним в прошлогоднем обсуждении между администрацией экс-главы государства Дональда Трампа и руководителям запрещенного в РФ движения «Талибан»*.

«Мы начнем выводить оставшиеся войска упорядоченным образом до 1 мая и планируем вывести все войска из страны перед годовщиной [терактов] 11 сентября», — пояснил источник.

Он добавил, что американский лидер счел быстрый и нескоординированный вывод войск вероятной угрозой для США и их союзников.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.