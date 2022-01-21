Красноярские хирурги спасли жизнь годовалой девочке. Врачи достали из кишечника маленькой Вики 20 магнитов. Медики и раньше сталкивались с подобными ситуациями. Похожая история произошла в прошлом году в Балашихе. Дети нередко глотают маленькие предметы, а родители часто принимают симптомы за отравление. Врачи предупреждают: медлить в таких случаях нельзя. «360» разбирался, как вовремя понять, что ребенок проглотил инородный предмет.

Операция и трое суток в реанимации

Родители годовалой Вики из Канска обратились к врачам в первые дни нового года, сообщила пресс-служба краевого Министерства здравоохранения.

Источник фото: Пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона / Фото размещено на сайте Минзрава Красноярского края

«Наша девочка таяла на глазах. Она плакала, не могла есть, мучилась от многократной рвоты, за считанные дни похудела на несколько килограммов», — рассказала мама ребенка.

Сначала канские врачи предположили, что это отравление, потом — ротавирусная инфекция. Наличие инородного тела в кишечнике показал только рентген. В тот же день маленькую Вику экстренно перевезли в Красноярск.

Причиной плохого самочувствия стала полоска из 20 магнитов. Они застряли в разных отделах кишечника, зажали стенки и привели к некрозу и перфорации тканей.

Источник фото: Пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона / Фото размещено на сайте Минзрава Красноярского края

Хирурги почти два часа проводили операцию ребенку. За жизнь Вики боролась бригада из шести человек. Все инородные предметы из тела были удалены, перфорации ушиты. После операции ребенок трое суток провел в реанимации.

«Сейчас маленькая Вика вместе с мамой продолжает лечение в детском хирургическом отделении. Ребенок заметно поправился, бодро вышагивает по палате. Ей уже разрешили включать в рацион суп и кашу», — говорится в сообщении краевого Минздрава.

Врачи отмечают, при более позднем обращении спасти ребенка уже не удалось бы.

Опасные, но не редкие случаи

Заведующий детским хирургическим отделением 20 больницы, принимавший Вику в тот день Леонид Толстоногов отметил, что с такой формой магнитов медики столкнулись впервые, но подобные истории уже были в его практике. Только в прошлом году в больнице прооперировали двоих детей, проглотивших магниты.

Схожая история произошла в прошлом году в Балашихе. В областную больницу поступил двухлетний ребенок с болями в животе. Врачи также провели экстренную операцию и извлекли из кишечника маленького пациента тоже 20 магнитов. Операция прошла успешно. Мальчик быстро пошел на поправку.

Источник фото: Pixabay

Но не всегда подобные истории хорошо заканчиваются. Магнитным конструкторам не место в доме с маленькими детьми, предупреждает Толстоногов. Дети найдут их, куда бы вы ни прятали.

«Нарушение целостности кишечника — всегда трагическая история с трудно предсказуемым концом. <…> Родители, запомните: магниты в детских руках — это зло!», — приводятся слова медика в сообщении краевого Минздрава. Толстоногов добавил, что даже если удается не допустить перитонита, восстановление после операции занимает не меньше месяца.

Важные симптомы

Маленькие дети очень любознательны и все пытаются попробовать на вкус. Ребенок может проглотить предмет во время игры. Если такое произошло, то родителям крайне важно не растеряться, отметили медики Иркутской государственной областной детской клинической больницы.

Если ребенок проглотил инородное тело, то у него могут появиться следующие симптомы:

- беспокойство;

- обильное слюноотделение;

- приступы сильного кашля, затруднение дыхания;

- тошнота и рвота;

- вздутие живота, резкая и сильная боль;

- боль в грудине;

- резкий скачок температуры;

- наличие крови слюне или стуле;

- отказ от пищи.

Также стоит помнить, что редко течение этой патологии может проходить бессимптомно. В таких случаях диагноз ставится уже при появлении осложнений.

Что делать, если ребенок проглотил инородный предмет

Если ребенок побледнел, резко начал кашлять, задыхаться, нужно срочно доставить его в больницу.

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Ни в коем случае нельзя ставить клизмы ребенку или давать ему слабительное. Искусственное ускорение работы пищеварительной системы может привести к нежелательным последствиям. Инородное тело может травмировать стенки внутренних органов или застрять в кишечнике, спровоцировав его непроходимость.

Также нельзя давать ребенку съесть кусок твердой пищи и пытаться самостоятельно достать инородное тело с помощью пинцета или магнита.

«Ожидание момента, когда опасное инородное тело само выйдет из организма, может стоить жизни ребенку», — предупреждают иркутские медики.