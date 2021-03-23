Балашихинские врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 20 магнитов

В областную больницу Балашихи поступил двухлетний ребенок с болями в животе. Врачи обнаружили в кишечнике 20 магнитов. Медикам удалось быстро удалить инородные предметы и спасти маленького пациента. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи Балашихинской областной больницы сделали поступившему ребенку рентген. Диагностика показала, что в кишечнике у него находятся инородные тела.

«Требовалась экстренная операция, поскольку состояние ребенка ухудшалось. Врачи удалили инородные тела — это оказались магниты, ушили перформативные отверстия желудка и тонкой кишки», — рассказал заведующий филиалом № 2 Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко.

Врачи объяснили, что серьезная опасность для детей возникает, если они проглатывают сразу несколько магнитов, потому что они соединяются вместе и могут зажать между собой стенку кишечника.

На порожденных участках образуются отверстия. И если вовремя не обратиться к врачу, ситуация может привести к летальному исходу.

К счастью, родители ребенка быстро среагировали и обратились в больницу. Операция прошла успешно. Маленький пациент быстро пошел на поправку, его уже выписали из больницы.

Специалисты призывают родителей с особым вниманием и ответственностью подходить к выбору игрушек для детей, а также следить за тем, чтобы в поле зрения ребенка не попадали мелкие предметы: монеты, батарейки, кнопки, иглы, части игрушек, кольца, цепочки. При появлении болей в животе у ребенка необходимо обратиться за медицинской помощью.