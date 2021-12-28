Один из самых известных жертв пластической хирургии на планете, бывшая звезда французского телевидения Григорий Богданов скончался в возрасте 72-х лет в парижской больнице. Об этом сообщил его агент AFP.

«Окруженный любовью своей семьи и своей семьи, Гричка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к своим звездам», — написала его семья в заявлении, отправленном агентом.

Вместе с ними на публике появлялся его брат-близнец Игорь. Братья всю свою жизнь занимались наукой, однако стали популярны в интернете благодаря оригинальным пластическим операциям.

Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в 1949 году в семье русского художника. С детства они воспитывались у бабушки в замке Шеннбрунн, где выучили несколько языков и изучали книги о науке.

После переезда в Париж они решили построить карьеру на телевидении и к 30 годам стали ведущими собственного научно-популярного шоу «Время X». Богдановы также издавали научно-фантастические книги, были ведущими шоу «2002: Одиссея будущего» и «Будущее».

О том, что стало причиной смерти Григория Богданова, издание не сообщает. По словам агента, он ушел в окружении любви своей семьи и своих близких.