Положительные тесты и изоляция. Главное о заражении спортсменов коронавирусом на базе «Новогорск»

Коронавирус уничтожил последнее место, где могли тренироваться российские спортсмены. Инфекция просочилась на спортивную базу «Новогорск». В итоге заразились гимнаст и тренер, а остальные попали в изоляцию. Что сейчас происходит на территории базы — в материале «360».

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. После этого российские власти начали принимать меры по борьбе с инфекцией. Одной из первых стал запрет на массовые и спортивные мероприятия. Минспорт закрыл все тренировочные базы, а «Новогорск» стал последним спортивным пристанищем. Только на этой спортивной базе стало возможно продолжать тренировки. При этом ее перевели на особый режим работы: все спортсмены, тренеры и сотрудники перешли на изоляцию.

Всего в «Новогорске» занимались 122 члена команд по синхронному плаванию, художественной и спортивной гимнастике. Еще на территории базы работали 70 сотрудников. Как отмечал в конце марта директор «Новогорска» Николай Доморацкий, подготовка к карантину проводилась с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава.

Заражение

Несмотря на все принятые меры, на территории базы появились инфицированные. Коронавирусом заболели один из спортсменов и тренер.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате „Озеро Круглое“, они не сдавали анализы», — сообщила РБК тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер.

Когда стало известно о заразившихся, всех спортсменов полностью изолировали от тех, кто недавно приехал на базу. Положительные результаты тестов получили главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и гимнаст Сергей Найдин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Сам Родионенко прокомментировал ситуацию «СЭ», но только перед тем, как СМИ раскрыли имена заразившихся.

«Ну и что дальше? У кого-то завтра найдут, не дай бог. Только и всего. У кого раньше, у кого позже. Время такое», — заключил он.

Своих подопечных Виннер обезопасила, отправив на закрытую территорию. Покидать ее тренер запретила, пока не закончится срок карантина. «Другие тренеры приняли другое решение, и мы теперь находимся на базе, на закрытой территории, у нас тут около 40 человек. Это безобразие, что спортсменов вселили без анализов», — отметила Виннер.

Как уточнил Доморацкий, гимнастки «абсолютно чисты», нет коронавируса и у 11 человек, которые работали с девушками. «Они постоянно в помещении, у них свои столовая и гостиницы. Они изолированы от всего. Сейчас идет процесс полной обработки, анализы все сдали», — заверил он ТАСС.

Что с остальными?

Спортсмены Виннер остались на территории «Новогорска», но другие тренеры поспешили вывезти оттуда своих подопечных. Так поступила и главный тренер сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

«Команда покинула базу, там обнаружен коронавирус. Наши девочки все были чистыми, ни у кого в нашей команде вируса не было. Мы так хотели работать, но случилось то, что случилось, что делать. Тревожно», — рассказала она.

Тренер поблагодарила руководство базы и сотрудников, которые дали возможность тренироваться спортсменам. По словам двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной, о заражении спортсмена коронавирусом всем сообщили 1 апреля.

«У нас несколько дней назад брали тесты на коронавирус, и сообщили, что вся наша команда чиста. А в среду вечером сказали, что есть на базе в Новогорске положительный результат и всем надо разъезжаться. И мы пошли паковать вещи. В 9 утра в четверг выехали из Новогорска самоизолироваться», — рассказала Шишкина сайту kp.ru.

Теперь спортсменов ждет две недели самоизоляции. При этом Алла призналась, что совсем не унывает и надеется, что все закончится хорошо. «Организмы у нас молодые, тренированные и прохлорированные — по восемь часов в день все-таки в бассейне занимаемся. Так что надеюсь, что все обойдется», — заключила девушка.