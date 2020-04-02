Российский гимнаст и тренер заразились коронавирусом на базе в Новогорске

Спортивная база «Новогорск» осталась единственным местом в России для массовых тренировок спортсменов во время пандемии коронавируса. Инфекция проникла и туда — заразились два человека.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате „Озеро Круглое“, они не сдавали анализы», — рассказала РБК тренер по художественной гимнастике Ирина Виннер.

Она добавила, что помимо спортсмена заразился еще один тренер. Речь идет о главном тренере сборной России по спортивной гимнастике Андрее Родионенко и гимнасте Сергее Найдине. Подопечные Виннер сейчас находятся в безопасности — их успели вовремя оградить. Она заявила, что останется с учениками на базе в изоляции, пока вирус не отступит. Другие наставники приняли решение уехать. Всего в Новогорске тренируются более сотни спортсменов — это представители художественной гимнастики и синхронного плавания.

Министерство спорта России закрыло все тренировочные базы в стране из-за коронавируса 29 марта. Тренировки на базе в Новогорске перешли в особый режим. По состоянию на 2 апреля 2019-nCoV в РФ заразились 3548 человек.