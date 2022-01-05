«Социальный динамит». Политолог назвал правильной реакцию властей Казахстана на митинги

Центральной власти Казахстана не угрожают проходящие в стране митинги из-за повышения розничных цен на сжиженный газ. Об этом в беседе с «360» рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Отставка правительства может быть страхующим ходом, все остались на местах исполнять свои обязанности до конца режима ЧС», — заявил Станкевич. Он уверен, что после президент поменяет пару министров и вернет правительство на свое рабочее место. Аналитик расценивает это как «успокоительный шаг».

Он уверен, что в стране была попытка революции, но события были локальными, власть Казахстана реагировала на них спокойно и профессионально. Он отметил реакцию власти на законные требования, например, на контроль над ценами на сжиженный газ.

«Они же перешли к биржевой торговле, чтобы пресечь спекуляции. Цена на пропан/бутан в Казахстане была ниже в два раза, чем в соседних странах», — сказал аналитик. По его мнению, такие условия способствуют возникновению мафиозных структур, скупающих газ и продающих его в соседних областях с 200% прибыли.

Политолог считает правильной мерой введение режима ЧС на территории Алма-Атинской и Мангистауской областей. По его мнению, беспорядки были прекращены, потому что профессионально сработала национальная гвардия и не потребовалось прибегать к помощи армии.

«Важно, что президент обращался к нации, речь грамотная и успокоительная. Нужно продолжить в том же духе, с объяснением, что происходит, и объяснить меры правительства, решить вопрос ценообразования на углеводороды», — заявил политолог.

После завершения протестов, считает Станкевич, потребуются более долгосрочные меры. В Казахстане нужно будет навести порядок с ценообразованием, не жертвуя рыночными принципами. Но главной, по мнению аналитика, является проблема с молодежью в селах.

В Казахстане нарастает социальный динамит в виде массы непристроенной молодежи, ее много в селах, она малообразованна и не очень занята. Путей социализации не просматривает, эту молодежь легко поднять на любой протест Сергей Станкевич политолог и независимый аналитик.

Он уверен, что в спокойной обстановке правительство найдет все необходимые шаги.

«Главное, что власть показала способность адекватно реагировать не кризис, не прибегая к исключительным меры в виде использования армии. С причинами надо спокойно разобраться», — заключил политолог.