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    05 января 2022, 11:25

    «Социальный динамит». Политолог назвал правильной реакцию властей Казахстана на митинги

    Политолог Станкевич: Властям Казахстана не угрожают проходящие митинги

    Василиса Андреева, Максим Зинкин

    Центральной власти Казахстана не угрожают проходящие в стране митинги из-за повышения розничных цен на сжиженный газ. Об этом в беседе с «360» рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

    «Социальный динамит». Политолог назвал правильной реакцию властей Казахстана на митинги

    «Отставка правительства может быть страхующим ходом, все остались на местах исполнять свои обязанности до конца режима ЧС», — заявил Станкевич. Он уверен, что после президент поменяет пару министров и вернет правительство на свое рабочее место. Аналитик расценивает это как «успокоительный шаг».

    Он уверен, что в стране была попытка революции, но события были локальными, власть Казахстана реагировала на них спокойно и профессионально. Он отметил реакцию власти на законные требования, например, на контроль над ценами на сжиженный газ.

    «Они же перешли к биржевой торговле, чтобы пресечь спекуляции. Цена на пропан/бутан в Казахстане была ниже в два раза, чем в соседних странах», — сказал аналитик. По его мнению, такие условия способствуют возникновению мафиозных структур, скупающих газ и продающих его в соседних областях с 200% прибыли.

    Политолог считает правильной мерой введение режима ЧС на территории Алма-Атинской и Мангистауской областей. По его мнению, беспорядки были прекращены, потому что профессионально сработала национальная гвардия и не потребовалось прибегать к помощи армии.

    «Важно, что президент обращался к нации, речь грамотная и успокоительная. Нужно продолжить в том же духе, с объяснением, что происходит, и объяснить меры правительства, решить вопрос ценообразования на углеводороды», — заявил политолог.

    После завершения протестов, считает Станкевич, потребуются более долгосрочные меры. В Казахстане нужно будет навести порядок с ценообразованием, не жертвуя рыночными принципами. Но главной, по мнению аналитика, является проблема с молодежью в селах.

    В Казахстане нарастает социальный динамит в виде массы непристроенной молодежи, ее много в селах, она малообразованна и не очень занята. Путей социализации не просматривает, эту молодежь легко поднять на любой протест

    Сергей Станкевичполитолог и независимый аналитик.

    Он уверен, что в спокойной обстановке правительство найдет все необходимые шаги.

    «Главное, что власть показала способность адекватно реагировать не кризис, не прибегая к исключительным меры в виде использования армии. С причинами надо спокойно разобраться», — заключил политолог.