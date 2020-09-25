Гигантские медузы заполонили побережье в Сочи. Они опасны?

Отдыхающие в Сочи заметили в воде огромных медуз-корнеротов. Откуда они там, и стоит ли их опасаться?

В Сети появилось видео, на котором запечатлена огромная медуза «размером с трехлитровую банку». Источник сообщает, что это корнерот, который был замечен берегов курортных микрорайонов Сочи — Лоо и Мамайки.

Что это за зверь такой и откуда он взялся в этих водах, «360» рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей, Борис Анинский.

Гигант черноморского побережья

Корнерот — это настоящая сцифоидная медуза, обитает в Черном и Средиземном морях. Они предпочитают теплые воды и способны выдержать температуру до +28. Крупные особи встречаются как раз осенью — именно в этот период они вырастают до максимальных размеров и потому сразу бросаются в глаза.

Этих медуз чаще можно встретить у берегов. Кстати, запечатленная на видео особь еще небольшая — среди корнеротов нередко бывают гиганты весом в 25-30 килограммов, а диаметр купола может достигать 40 сантиметров. А прибрежные воды они любят потому, что там они размножаются, осаждая личинки на дно. И эти личинки развиваются на небольших глубинах. Те медузы, которые встречаются в открытом море — это просто вынесенные от берега.

Примерно до 1980-х годов корнероты были обычным явлением для черноморского побережья. Тогда в северо-западной части — на берегу Одессы — была даже вспышка их численности. Медуз было настолько много, что валы из выброшенных штормом на берег особей достигали полутора метров в высоту.

В последние годы, однако, их стало меньше, потому что расплодились гребневики, конкурирующие с медузами за пищу. Они появились как раз в конце 1980-х. Сейчас этих хищников, правда, не так много, поэтому в северо-западной части по-прежнему иногда наблюдаются скопления медуз.

Полезны для экосистемы и неопасны для людей

Питаются корнероты планктоном. Любопытный факт: иногда медузы становятся защитой для более мелких морских обитателей. В их щупальцах часто прячутся от хищников мальки таких рыб, как ставрида — у маленьких рыбок, помимо чешуи, есть еще слизистое покрытие, которое позволяет им прекрасно себя чувствовать в такой среде. Могут даже подбирать с щупалец осевший планктон. Но как только слизистое покрытие разрушается, рыбка может стать пищей уже для самих медуз.

Конечно, у корнеротов есть стрекательные (или крапивные) клетки. Но их яд не опасен для человека, максимум, что он может вызвать — покраснение и легкий зуд. Однако от него лучше беречь глаза, потому что стрекательные клетки больше всего воздействуют на белок. Поэтому если вы взяли в руки такую медузу, не стоит после этого тереть глаза.

Медузы не охотятся на людей и специально никогда не нападают. Скорее, контакты с ними происходят чисто механически. Люди натыкаются на них и получают ожоги от стрекательных клеток — это обычная химическая реакция от взаимодействия молекул.

От таких случаев сложно уберечься, особенно если медуз много. О том, как и чем лечить ожог от медузы, можно почитать в материале «360».