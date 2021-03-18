Вычеркнуть из Красной книги. Массовую гибель пеликанов в Дагестане связали с людьми

В Дагестане обнаружено около 40 мертвых птиц. Это кудрявые пеликаны, занесенные в международную Красную книгу. Сейчас следователи выясняют, что убило птиц. Орнитологи уверены — виноват человек.

В устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе Дагестана нашли тела редких краснокнижных птиц. Как выяснили сотрудники Каспийского природоохранного центра, погибло около 40 кудрявых пеликанов. Сейчас следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку.

Источник фото: телеканал «360»

«Пока версии стандартные: мор, морозы, голодание. Разбираемся. На месте работает экспертная группа. Взяли пробы рыбы, воды, проводим полный анализ тел погибших птиц», — рассказал «360» директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Он уточнил, что недавно в регионе были сильные морозы, замерзали водоемы. Возможно, птицам какое-то время был затруднен доступ к пище и они погибли от голода. Однако Заур Гапизов уверен, что человек не мог стать причиной массового и впервые случившегося мора пеликанов.

«Специально отравить никто не мог. Исключены и охотники — все тушки птиц целые, в них определенно никто не стрелял, нет ран и крови. Кроме того, конкретно в этом месте на флору и фауну нет никакого техногенного воздействия. Оно расположено далеко от населенных пунктов, нет никаких предприятий», — пояснил эколог.

Знакомьтесь — пеликаны!

На Каспии живет два вида редких пеликанов, рассказал «360» заведующий секцией орнитологии Московского зоопарка Николай Скуратов. Пеликаны кудрявые, занесенные в международную Красную книгу, и розовые, занесенные в Красную книгу России.

«Они гнездятся в южных областях России, например, в Астраханской области, на новосибирском озере Чаны. Самая северная колония кудрявых пеликанов находится на озерах юга Тюменской области. Гнездится колониями, обычно на земле. На деревьях — единичный случай, если ветки уж очень удобные и массивные», — пояснил Николай Скуратов.

Орнитолог рассказал, что в природе кудрявые пеликаны начинают гнездиться в начале марта, а в апреле–мае их догоняют розовые, которые отличаются более сплоченной колонией. Зимуют птицы на севере Африки, а на границе Ирана и Ирака есть обширные водно-болотные угодья. Там, кстати, пережидают холода многие наши птицы.

«В отличие от гусей и уток, у пеликанов перо намокает, поэтому большую часть времени они проводят на суше. На воде птицы только охотятся — ловят рыбу. Поэтому если вода будет загрязнена масляными пленками, на птиц это может подействовать очень негативно», — отметил заведующий секцией орнитологии Московского зоопарка.

Экология или отравление

Орнитолог Вадим Мишин в беседе с «360» отметил, что предположений о причинах мора птиц может быть несколько. Первое — какая-то локальная эпидемия, связанная с какой-то инфекцией. Второе — это может быть отравление.

Источник фото: телеканал «360»

«Но тогда возникает вопрос: отравление чем и как? Они же питаются рыбой, значит, они напоролись на какую-то отравленную рыбу, которая чем-то заражена. Нужно выяснять, где и как отравились. Или это может быть вода, и нужно понять, что за вода. Если это устье канала, то экологическую составляющую сбрасывать со счетов нельзя», — сказал эксперт.

Вадим Мишин отметил, что для точного заключения нужна ветеринарная экспертиза. Однако сегодня, к сожалению, ветеринаров-орнитологов очень мало. Поэтому, скорее всего, местные специалисты отправят тушки птиц на станцию по борьбе с болезнями животных.

«А там у спецов задача поставлена проверить на инфекции, которые опасны для людей. Это, разумеется, тоже важно и нужно. Но недостаточно для того, чтобы понять причину гибели пеликанов. Это должна быть самостоятельна экспертиза, ее нужно заказывать. Но возникает вопрос: кто это будет организовывать и оплачивать», — поделился своим мнением орнитолог.

По мнению эксперта, массовая гибель птиц без человеческого вмешательства происходит редко. Пеликаны достаточно уязвимы, у них нет рефлексии, есть только инстинкты и реакция на очевидно угрожающие факторы, к которым они привыкли. Они не понимают, что нужно куда-то мигрировать от плохой воды или грязного воздуха.

Не первый случай

В начале марта сотрудники Каспийского природоохранного центра уже отмечали массовую гибель птиц. Около около 300 мертвых лебедей, селезней, уток, красноголовых нырков, лысух и крякв было обнаружено в заливах «Муравейник» и Аграханский.

Тогда эксперты управления Россельхознадзора Дагестана лишь исключили вероятность гибели птиц от европейской чумы или болезни Ньюкасла, что подтвердила и межрегиональная ветеринарная лаборатория. Но причину гибели птиц так и не установили.