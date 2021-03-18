Около 40 редких кудрявых пеликанов погибли в Дагестане

Специалисты Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе Дагестана нашли около 40 мертвых кудрявых пеликанов. Это редкие, краснокнижные птицы. Следователи и прокуроры начали проверку.

«Проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике. Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова рассказала ТАСС, что сотрудники надзорного ведомства также сейчас проверяют эту информацию и выясняют, почему редкие пернатые погибли.

Мертвых птиц нашли 17 марта.

«Береговой патруль Каспийского природоохранного центра зафиксировал большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации. Пока экологи не могут сказать, отчего умерли пеликаны.

В начале марта рыболов Омар Алиев нашел в заливах Каспийского моря «Муравейник» и Аграханский сотни погибших диких уток и лебедей.